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熱心警寒流送暖助返家　女揹泰迪熊躲土地公廟原因曝

▲7旬婦背泰迪熊躲土地公廟　熱心警寒流送暖助返家。（圖／記者黃孟珍翻攝）
▲婦人背著泰迪熊娃娃躲在土地公廟內，熱心警協助帶她回家。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗頭屋一名劉姓老婦，日前寒流襲台時外出迷途，獨自1人蜷縮在土地公廟內，幸好熱心民眾報案，經員警積極確認身分，緊急將老婦帶回所內，提供熱食果腹取暖，再將她送回家。

頭屋分駐所警員胡逸勛日前執行巡邏勤務時，接獲熱心民眾報案，位於曲洞村長壽橋旁土地公廟，有一名揹著泰迪熊娃娃的老婦人，眼神迷茫、衣著簡陋，詢問老婦居住何處也無法回答，不斷重複述說著同樣事物，猜想可能為走失老人。

▲7旬婦背泰迪熊躲土地公廟　熱心警寒流送暖助返家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼員警在所內確認老婦身分，同時提供熱食供她果腹取暖，之後再用巡邏車送她返家。

▲7旬婦背泰迪熊躲土地公廟　熱心警寒流送暖助返家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

員警抵達發現老婦蜷縮在廟內一角，反應遲緩且語焉不詳，身上無任何證件，懷疑是走失老人，因近日寒流來襲，雨勢不斷天氣又濕又冷，先將老婦帶返所內，提供熱茶及食物果腹並查詢身分資料。

警方去電向曲洞村村長詢問附近是否有獨居老人，方得知該名老婦住址，員警胡逸勛擔心老婦安危，遂決定以巡邏車將該名老婦載返曲洞村住處。

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