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ZARA母公司暫停在俄業務　PayPal中止俄國服務

▲▼比利時布魯塞爾一家商店的入口處可以看到Zara。（圖／路透）

▲Zara。（圖／路透）

中央社

ZARA追隨高檔精品酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）以及主要對手海恩斯莫里斯公司（H&M）的腳步，宣布停止在俄羅斯的銷售活動。西班牙服飾品牌ZARA母公司Inditex今天宣布暫停在俄羅斯業務，關閉502家集團門市與網路商店服務；支付平台PayPal也宣布自今天上午起中止在俄國服務。

俄羅斯入侵烏克蘭，引發各國經濟制裁。這家全球最大服飾公司發表聲明說：「基於當前情況，Inditex無法確保能在俄羅斯聯邦維持營運及其商務條件，因此決定暫時中止在俄國活動。」

Inditex表示，俄國營業額約占集團息稅前獲利（EBIT）8.5%，在俄國的所有門市皆為租賃，「這些投資對於集團財務沒有重大影響」。

Inditex宣稱會為俄國的9000多名員工提供特殊資助，但沒有詳述。集團在烏克蘭的79家門市先前已暫時關店。

西班牙第2大服飾零售業者Mango於3日宣布暫時關閉120家俄國門市；西班牙第3大服飾品牌Tendam也在今天做出類似決定。

線上支付巨頭PayPal則加入許多暫停在俄服務的金融與科技公司，宣布考量「當前情況」，已於今天上午中止在俄國提供的服務。

PayPal總裁兼執行長舒曼（Dan Schulman）發布聲明表示：「基於當前情況，我們中止在俄國的PayPal服務」。他並表示，公司與國際社會共同譴責俄羅斯對烏克蘭發動暴力軍事入侵行動。

公司表示，PayPal的提款功能還會支援一段時間，以確保帳戶結清程序符合法規。

PayPal於2日宣布，只允許俄國用戶進行跨境交易，並停止接受俄國新用戶。

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