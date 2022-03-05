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曝光俄羅斯網路攻勢！查核機構點名　烏俄戰爭「10大假新聞」

▲▼馬力波慘遭俄軍圍城砲轟，住宅大樓更慘遭砲火轟炸。（圖／路透社）

▲俄烏衝突持續，網路上也出現許多戰爭的假消息。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國新聞和資訊可信度監測公司NewsGuard表示，俄羅斯正在使用多層次戰略在世界各地製造、放大並散播虛假及扭曲的消息，透過官媒、匿名網站或其他如臉書、TikTok、YouTube等平台展開宣傳攻勢，擴大克里姆林宮的利益，NewsGuard就整理了10大俄烏衝突的假新聞。

1. 烏克蘭頓巴斯地區講俄語的居民遭到種族滅絕。
NewsGuard查核結果：歐洲安全與合作組織均沒有發現任何證據。

2. 講波蘭語的破壞者試圖轟炸頓巴斯的一家氯氣廠。
NewsGuard查核結果：沒有證據，網路流傳所謂的攻擊影片，是在聲稱「事發」的多天前所拍攝的。

3. 烏克蘭軍隊2022年2月17日轟炸了烏克蘭東部盧甘斯克一間幼兒園。
NewsGuard查核結果：砲擊源自俄羅斯分離主義者。

4. 俄羅斯在入侵烏克蘭之初，並未攻擊烏克蘭的民用基礎設施。
NewsGuard查核結果：俄羅斯入侵一天後，國際特赦組織記錄了至少3起俄羅斯對烏克蘭平民區的軍事襲擊。

▲▼基輔。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁曾經指控烏克蘭政府，烏克蘭頓巴斯地區講俄語的居民正遭到種族滅絕。（圖／達志影像／美聯社）

5. 在烏克蘭政府的支持下，納粹主義在烏克蘭政壇、社會中相當猖獗。
NewsGuard查核結果：烏克蘭極右翼民族主義政黨「自由黨」候選人在2019年總統大選中，只贏得1.6%選票。

6.西方2014年發動政變，推翻親近俄羅斯的烏克蘭政府。
NewsGuard查核結果：沒有證據證明2014 年烏克蘭獨立日革命是西方國家策劃的政變。

7. 美國在東歐擁有生化武器實驗室。
NewsGuard查核結果：這是對美國國防部減少生化威脅計劃的虛假消息。

8. 北約在烏克蘭南部的敖德薩（Odessa）設有軍事基地。
NewsGuard查核結果：烏克蘭不允許外國勢力在國內建立軍事基地。

9. 克里米亞合法加入俄羅斯。
NewsGuard查核結果：聯合國大會已宣布，2014年支持克里米亞加入俄羅斯的公投為非法公投。

10現代烏克蘭完全是由共產主義俄羅斯創造的。
NewsGuard查核結果：俄羅斯和烏克蘭的共同歷史，最早可追溯到1000多年前。

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