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快訊／普丁：對烏克蘭軍事設施的破壞　幾乎已經完成

▲▼普丁。（圖／路透）

▲普丁。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

俄羅斯總統普丁於台灣時間晚間發表談話，他再度重申他介意的事情，包括怕烏克蘭加入北約、烏克蘭擁核技術等，他表示在烏克蘭展開特別行動是一項艱難的決定「我們不能忽視關於烏克蘭希望成為有核國家的聲明，俄羅斯面臨著真正的威脅。我們要保衛頓巴斯人民。」希望烏克蘭非軍事化、非納粹化。

普丁表示，俄羅斯試圖和平解決「頓巴斯衝突」，這意味著讓該地區說俄語，並讓他們以自己的方式生活。如果烏克蘭加入北約，北約將支持其軍事行動，烏克蘭可能會在克里米亞發動軍事行動。

過去8年，西方一直忽視在頓巴斯地區遇難的數千人。烏克蘭應該保持中立地位。普丁相當介意，烏克蘭自蘇聯時代擁有核技術，認為可能會在此基礎上發展，透過西方的幫助，「改變」俄羅斯的生活，「在與烏克蘭的談判中，我們將我們的想法攤開來說，由他們回應。」

普丁表示，俄羅斯開放了人道走廊，但試圖離開的人們被阻止，「烏克蘭現在有中東武裝分子。」

「西方的制裁類似宣戰」，在一名英國部長稱北約捲入了衝突後，俄羅斯處於高度戒備狀態，普丁說，「我們還沒有理由實行戒嚴。希望以後也不會有，俄羅斯目前沒有進入緊急狀態的計劃，只有軍人參加在烏克蘭的特別行動，沒有實施徵兵制。」

普丁表示，「目前對烏克蘭軍事基礎設施的破壞幾乎已經完成，俄羅斯軍隊將實現其所有目標，我毫不懷疑。」

另外，普丁說，任何企圖藉由烏克蘭局勢對俄設置「禁飛區」的國家，都將被視為直接參與軍事活動，「如果我們阻止外國航空公司飛越西伯利亞，機票價格就會上漲。」

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