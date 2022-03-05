　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

布袋裝200枚50元硬幣掉大街　警調監視器火速返還失主

▲▼南投草屯整袋萬元50塊硬幣掉街上，警方協助尋獲失主。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投草屯整袋價值萬元50塊硬幣掉在街上，警方積極協助尋獲失主。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

日前南投草屯分局接獲民眾報案，表示在明賢街一帶，撿到1個裝有200枚50元硬幣的布袋，總金額達新臺幣1萬元，承辦員偵查隊偵查佐林重余見金額不小，且換200枚50元硬幣必然有用途，失主一定心急，便鍥而不捨調閱並比對路口監視器系統，追查出1名男子騎乘機車載有白色布袋，經聯繫詢問下確認為遺失人，簡姓失主失而復得喜出望外，領取遺失物時頻頻向林員致謝。

▲▼南投草屯整袋萬元50塊硬幣掉街上，警方協助尋獲失主。（圖／記者高堂堯翻攝）

林重余承辦草屯分局拾得（遺失）物業務多年，已透過各種偵辦技巧及科技，協助許多拾得物失主找回物品。此次接獲整袋200枚的50元硬幣，秉持為民服務精神，並發揮偵查能量與技巧，研判如此大的布袋掉落於馬路上，應是使用自行車或機車等交通工具，便積極調閱監視器系統，細心查看每部機車是否有符合特徵，經過不斷交叉比對，終於發現行經拾得地點的一部機車腳踏墊上有相似的布袋，聯繫車主確認為遺失人。

原來簡姓失主當天至第一銀行換取50元硬幣後，返回住家卻發現不見蹤影，心急如焚，又不確定在何處遺失，正不知所措，所幸警方積極調閱監視器，才能尋回該筆現金，表示非常感謝警方的協助。

草屯分局長康健浚表示，本分局偵查隊偵查佐林重余，積極處理民眾遺失案件，積極利用路口監視器系統，成功尋回現金失主，維護民眾財產安全，深獲民眾讚譽，殊堪表揚。

►COACH包下殺1.9折！搶起來

ET快訊
網紅餐廳均消近萬！他驚見「餵狗型上菜法」氣炸
又傳「澤倫斯基落跑」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑
入侵烏克蘭失去什麼？　一圖看「多少品牌」放棄俄國市場
烏軍證實停火！僅有7小時撤離20萬人
明全台變天！　冷氣團＋雨彈夾擊「急凍10°C」
愛孫載阿公回家慘死！　自小客被撞成廢鐵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

烤肉趴認識新朋友　台南OL好心陪上廁所…竟遭拖入男廁侵犯

布袋裝200枚50元硬幣掉大街　警調監視器火速返還失主

高雄砂石車攔腰撞...自小客成廢鐵　愛孫載阿公回家釀1死

快訊／北市2男爭風吃醋談判　1人背部、大腿被砍傷血流滿地

303停電她最慘！　瘖啞女受困摩鐵3小時...消防人員爬窗救出

北市大同分局警鈴大作　消防隊傻眼...竟是麵包烤焦微波爐冒煙

快訊／高雄自小客慘遭砂石車撞爛　1乘客無呼吸心跳

新北 「小耳朵」天線盤從天而降！車子擋風玻璃碎裂　車主傻眼

快訊／莽男遭攔查不停　逃上國道翻車狼狽就逮

扮內衣業務騙女大生裸體視訊還截圖　拐3人上床...判刑3年6月

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

KID生日&新婚快樂!!!　峮峮收到開工紅包感動獻吻XD

聲林生存週記ep12／哈林.徐佳瑩相約第4季見？　韋禮安也愛哈寶寶！本尊當面獻唱XD

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

《營業中》鬼鬼當工讀生...最讓庹宗康頭痛　顏佑庭安慰「妳很漂亮」他更氣：有在幫我嗎XD

烤肉趴認識新朋友　台南OL好心陪上廁所…竟遭拖入男廁侵犯

布袋裝200枚50元硬幣掉大街　警調監視器火速返還失主

高雄砂石車攔腰撞...自小客成廢鐵　愛孫載阿公回家釀1死

快訊／北市2男爭風吃醋談判　1人背部、大腿被砍傷血流滿地

303停電她最慘！　瘖啞女受困摩鐵3小時...消防人員爬窗救出

北市大同分局警鈴大作　消防隊傻眼...竟是麵包烤焦微波爐冒煙

快訊／高雄自小客慘遭砂石車撞爛　1乘客無呼吸心跳

新北 「小耳朵」天線盤從天而降！車子擋風玻璃碎裂　車主傻眼

快訊／莽男遭攔查不停　逃上國道翻車狼狽就逮

扮內衣業務騙女大生裸體視訊還截圖　拐3人上床...判刑3年6月

不是怕仙人跳！女同事揪他合租「想找2房1廳」　網一面倒怕爆

女星神隱3年「雙頰凹陷」暴瘦近況曝光！　親睹母輕生患人格障礙

拒穿胸背帶「柴柴躲電視櫃」完美防禦　爸快崩潰：怎麼這麼龜毛

金牌小子虞子諒摔車昏迷近月　奇蹟重生簽約歐洲車隊

拜登要求停止對海運聯盟的反壟斷豁免並加強監管　但遭FMC與WSC質疑

烤肉趴認識新朋友　台南OL好心陪上廁所…竟遭拖入男廁侵犯

不愛喝水竟小中風！她改吃大白菜「3個月血脂狂降」　醫驚：還瘦5kg

培訓台東好聲音　第三屆金曲培訓班自創曲成果發表

職場求效率就用「金字塔原理」！讓你事半功倍、提案一次過

汪咬「帶碗胸背帶」狂甩爸喊：那不是你的！　阿嬤拿鍋子追出來

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

男陳屍摩鐵！保險套驗出汗液　同婚女下藥搶劫

獨／女優孟若羽不拍AV了　下一步計畫曝

即／澎恰恰說好今天還錢又唬弄了

「中山區養生館」色老闆淫辱3女！　北漂OL因他人生被摧毀

不倫已婚牙醫　護理師怒下殺手羈押

獨／AV女優集體閃人　經紀人怒揭2黑幕「都是假的」

慾火難耐！現役軍人電影院硬上女友…提告賠30萬

殺已婚牙醫　恐怖小三北檢複訊

台南三寶撞區間車　硬闖原因曝光

台南2人入侵鐵軌　遭區間車撞擊

龜殼花溜進民宅　女屋主花容失色急報警

埔里鱷魚渾身青苔作日光浴　現身1分鐘又下水

即／高雄自小客慘遭砂石車撞爛　1乘客無呼吸心跳

感情生變釀命案　港籍女大生魂斷逢甲商圈

更多熱門

相關新聞

新北 「小耳朵」天線盤從天而降！

新北 「小耳朵」天線盤從天而降！

新北三峽區和平街4日下午發生一起事件，當時一名周姓男子的車子遭到一旁公寓頂樓脫落的天線砸中，造成該車的擋風玻璃、引擎蓋損傷。所幸這起事故並無造成人員傷亡，而雙方最後也順利和解。

埔里鱷魚渾身青苔作日光浴　現身1分鐘又下水

埔里鱷魚渾身青苔作日光浴　現身1分鐘又下水

蔡宗豪關心退警生活

蔡宗豪關心退警生活

老婦騎機車失蹤1天1夜警火速找回

老婦騎機車失蹤1天1夜警火速找回

埔里茭白筍田鱷魚未現身！　水中獵捕失敗

埔里茭白筍田鱷魚未現身！　水中獵捕失敗

關鍵字：

硬幣遺失拾獲南投警察監視器追查掉落

讀者迴響

熱門新聞

直擊／男友報到史上最硬教召！女友淚灑營區

俄兵「肉身護烏女」　慘遭同胞掃射亡

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

情場萬人迷的共同特徵

快訊／俄羅斯宣布停火！

俄軍被控佔領城市後「抓當地婦女性侵」

凌晨看台電驚呆　核三廠發電狂飆98.644%！

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

男陳屍摩鐵！保險套驗出汗液　同婚女下藥搶劫

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

孫協志、澎恰恰真實關係曝光！　孫德榮力挺：他潔身自好

網紅威力賣4000元二手精品福袋！　民眾怒控「是假貨」

獨／女優孟若羽不拍AV了　下一步計畫曝

台中地瓜球爆紅！馬尾妹顧攤千人朝聖

更多

最夯影音

更多
重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！
比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面