布袋裝200枚50元硬幣掉大街　警調監視器火速返還失主

▲南投草屯整袋價值萬元50塊硬幣掉在街上，警方積極協助尋獲失主。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

日前南投草屯分局接獲民眾報案，表示在明賢街一帶，撿到1個裝有200枚50元硬幣的布袋，總金額達新臺幣1萬元，承辦員偵查隊偵查佐林重余見金額不小，且換200枚50元硬幣必然有用途，失主一定心急，便鍥而不捨調閱並比對路口監視器系統，追查出1名男子騎乘機車載有白色布袋，經聯繫詢問下確認為遺失人，簡姓失主失而復得喜出望外，領取遺失物時頻頻向林員致謝。

林重余承辦草屯分局拾得（遺失）物業務多年，已透過各種偵辦技巧及科技，協助許多拾得物失主找回物品。此次接獲整袋200枚的50元硬幣，秉持為民服務精神，並發揮偵查能量與技巧，研判如此大的布袋掉落於馬路上，應是使用自行車或機車等交通工具，便積極調閱監視器系統，細心查看每部機車是否有符合特徵，經過不斷交叉比對，終於發現行經拾得地點的一部機車腳踏墊上有相似的布袋，聯繫車主確認為遺失人。

原來簡姓失主當天至第一銀行換取50元硬幣後，返回住家卻發現不見蹤影，心急如焚，又不確定在何處遺失，正不知所措，所幸警方積極調閱監視器，才能尋回該筆現金，表示非常感謝警方的協助。

草屯分局長康健浚表示，本分局偵查隊偵查佐林重余，積極處理民眾遺失案件，積極利用路口監視器系統，成功尋回現金失主，維護民眾財產安全，深獲民眾讚譽，殊堪表揚。