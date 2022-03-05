老婦騎機車失蹤1天1夜　白河警方調閱監視器火速找回

▲台南市警白河分局白河派出所警員林文澤、陳柏安，迅速找到因失智症家出走的老婦人，助其平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局白河派出所警員林文澤、陳柏安，3日晚上接獲張姓民眾至所報案，稱其祖母2日下午3時30分騎乘機車出門後便失去音訊，家人擔心發生意外，希望警方能協助找尋，經警方調閱周邊監視器，迅速於1小時內找到高達79歲的失蹤婦人，對於警方辦事效率，家屬十分感激。

白河分局白河派出所警員林文澤、陳柏安擔服巡邏勤務時，接獲張姓民眾求助，稱其住在白河區庄內里的79歲祖母自3月2日下午騎機車離家後就沒有回家，家屬都在找她，搜尋了一天一夜，卻音訊全無，十分擔心，希望警方能協助搜尋。

林、陳兩員了解案情後立即前往老嫗住家，調查離家時所使用的機車，詢問鄰居，沿途開始調閱周邊監視器，搜尋老嫗及其機車行蹤，在警方鍥而不捨、努力追查下，發現機車出現於華嚴禪寺附近，林員等人立即前往該處確認，發現失蹤者老嫗正在此處休憩，所幸身體無大礙，體力良好，警方在短短不到1小時內找到家人，家屬感激不已。

經了解老婦人患有失智症，常常幻想家人做了什麼事情，惹其生氣，故鬧脾氣離家出走，警方立即通知家屬到現場，並告知家屬可申請配戴愛心手鍊、衣服繡QR Code布標及善用有GPS功能之輔具等，如有發現失蹤情事，應儘速就近到警察機關報案，把握黃金協時間，警方也會提供最快速之協助及服務。家屬十分感激警方迅速找到家人，辦事十分有效率，讓人民非常放心。

白河分局分局長劉其賢表示，員警接獲通報後鍥而不捨調閱周邊監視器，迅速尋獲失蹤者，深獲民眾及家屬感謝，更獲地方居民讚許，確實提升了民眾對於警察的服務滿意度，足為警察同仁之表率。