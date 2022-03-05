終於現身！渾身青苔作日光浴　埔里鱷魚露臉1分鐘又溜下水

記者唐詠絮／南投報導

終於現身了！南投縣埔里鎮向善里1處茭白筍田裡傳出有鱷魚出沒，縣府農業處昨晚請專業人員前往捕抓落空後，眾人今天上午等待撲空後，接近中午時分這隻鱷魚終於露臉，在昨天原棲息處再次出現，牠全身佈滿綠色的青苔，慵懶的在太陽底下做日光浴，只不過，牠短暫停留約1分鐘後，很快的又溜回水田裡。

▲鱷魚滿身綠現蹤。（擷圖／《爬蟲動物救援協助送醫治療》提供，以下同）

《爬蟲動物救援協助送醫治療》臉書粉專po文指出，「目前南投埔里鱷魚案件11:53發現，其中一隻鱷魚確定為凱門眼鏡鱷，體長約60公分，因沼澤貓咪警覺性高，目前尚未捕捉成功」。





▲埔里鱷魚現蹤。

縣府昨天晚間找民間專業單位前往移除，不過只聽到「撲通」聲，未見到鱷魚身影，今天一早專業人員帶著套索等工具前往捕抓，農民因為急著茭白筍田採收，目前不希望太多人下水。

有農民說，當初在茭白筍田看到，一開始還以為是一隻綠鬣蜥，近看才發現真的是鱷魚，嚇得倒退嚕，還差點跌到水田裡，鱷魚似乎也聽得懂人話，叫牠「卡緊走」，牠也就乖乖的走開。

「爬蟲動物救援協助送醫治療」專業救援人員指出，鱷魚是肉食性動物，茭白筍水田水深到達膝蓋，裡面有小魚、青蛙及烏龜還有鳥類等等都是牠的食物，從照片中研判這鱷魚還小，吃飽了會爬上乾筍葉上曬太陽，現場農田與路面落差大約2米以上，因此不利於鱷魚上岸逛街，目前帶著套索及捕籠等工具，在一旁等待鱷魚現蹤。

▲農民忙著採茭白筍。（圖／讀者提供）