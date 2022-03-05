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拜訪台南市退休警察協會　蔡宗豪關心退警生活

▲國民黨台南市中西區、北區市議員參選人蔡宗豪，造訪台南市退休警察協會，關懷退警生活，並交換意見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市中西區、北區市議員參選人蔡宗豪，造訪台南市退休警察協會，關懷退警生活，並交換意見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

爭取下屆台南市中西區、北區市議員選舉的國民黨生力軍蔡宗豪，在0303全國大停電後，造訪台南市退休警察協會，與協會理事長林坤誠等幹部、會務人員暢談警政工作甘苦，蔡宗豪認為，警察將黃金歲月奉獻給國家，政府應該多關心警察的退休生活。

蔡宗豪與多位台南退休官警交換意見時提到，0303大停電，因為台南市區許多馬路紅綠燈號誌停擺，他看到很多警察在大太陽下站到路口指揮四方車流行進方向、維持交通秩序，來往車輛從警察身邊擦身而過險象環生，體會到警察是冒著生命危險維護治安、交通，有很多領域、環境也都需要警察執法，「波麗士大人」的工作真的很辛苦。

▲國民黨台南市中西區、北區市議員參選人蔡宗豪，造訪台南市退休警察協會，關懷退警生活，並交換意見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於台南市退休警察協會邀請蔡宗豪擔任協會中西區顧問、期勉他年輕從政，年僅26歲的蔡宗豪明快允諾接任顧問、並強調若能順利當選，一定會將監督市政及服務民眾的工作做好，不辜負支持者的期望。

年輕有型的蔡宗豪，最近在選區拜票行程中，獲得許多支持的聲音，近日掃街時遇到1位知名的手工包子店老闆娘，這位老闆娘很熱情對蔡宗豪說，等他競選服務處開幕時要贊助一百顆包子，讓聞言的蔡宗豪與團隊成員士氣大振。

　蔡宗豪畢業於義守大學，曾任國民黨台北市議員羅智強的活動助理、中國人壽業務經理，目前擔任中華民國青年音樂研習協會執行長與赤崁文化關懷協會理事。

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