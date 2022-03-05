埔里茭白筍田鱷魚未現身！　水中獵捕不成...等牠上岸曬太陽

▲▼南投埔里筊白筍田裡有鱷魚。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／南投報導

南投縣埔里鎮向善里一處茭白筍田出現鱷魚，而鱷魚已經在田裡出現至少有4天，並與農民和平相處，疑為遭棄養的寵物眼鏡凱門鱷，昨夜(5)日縣府農業處找「爬蟲動物救援協助送醫治療」專業人員前往捕抓，只聽到「撲通」一聲，未見到鱷魚身影，今天一大早再度邀集專業人士前往搜捕，但目前還未發現鱷魚身影。

▲專業人員夜間下田捕抓。（圖／爬蟲動物救援協助送醫治療提供）

一名網友在臉書社團《埔里人》po文「我媽說茭白筍田有鱷魚」，引起網友熱烈討論，有人以為是假的，或是「太胖的壁虎」，不過南投縣農業處證實是「真的鱷魚」，縣府昨天晚間找民間專業單位前往移除，不過只聽到「撲通」聲，現場搜尋2小時並未見到鱷魚身影，今天一早專業人員帶著套索等工具前往捕抓，而農民因為急著筊白筍田採收，目前不希望太多人下水。

▲南投埔里筊白筍田裡有鱷魚。（圖／民眾提供）

「爬蟲動物救援協助送醫治療」王姓專業救援人員指出，鱷魚是肉食性動物，筊白筍水田裡有小魚、青蛙還有鳥類等等都是牠的食物，從照片中研判這鱷魚還小，吃飽了會爬上乾筍葉上曬太陽，現場農田與路面落差大約2米以上，因此不利於鱷魚上岸逛街，水深到達膝蓋，目前只能在一旁等待鱷魚現蹤。

▲昨天鱷魚出沒處今天沒看到蹤影。（圖／爬蟲動物救援協助送醫治療提供）

「爬蟲動物救援協助送醫治療」再次呼籲民眾，如果知道現場的，拜託不要前往，該單位也會與南投縣政府農業處陳處長保持密切聯繫救援進度。」也強調不要任意棄養非台灣原生種動物，如無法飼養也要找相關政府單位或是團體接手照顧。