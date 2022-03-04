環球科大正妹奪國際攝影冠軍　捐生態攝影作品義賣助學弟妹

▲池沛玲攝影展主題是「用生活感知生活、用生命觸動生命」，40幅作品也同時義賣，所得全數捐給學校弱勢助學金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學觀光與生態旅遊系學生池沛玲，曾獲2020大雪山國際賞鳥大賽社會組冠軍，2年多來四處「追鳥」攝影，今年四年級的她在畢業前夕精選出40幅攝影作品，於環球科技大學藝術中心舉辦生態攝影展，除了分享在校學習成果，40幅作品也同時義賣，所得全數捐給學校弱勢助學金。

池沛玲是環球科大「菁英培育計畫」學生，課業成績極佳，又考取導遊領隊、潛水、自行車領騎等專業證照十餘張，且數度獲得國際賞鳥大賽佳績，尤其在2020大雪山賞鳥大賽中勇奪社會組冠軍，成為該比賽史上最年輕的冠軍得主，成為各界矚目的焦點。

池沛玲表示，她的學習機會和成就，主要源自學校的支持，包括四年的學費、產業界資源、彈性教育課程等，大二時上「賞鳥實務課」接觸鳥類，驚覺原來鳥不是只有麻雀、鴿子、老鷹，台灣竟有670多種鳥，其中台灣特有種有30種，進而愛上賞鳥、觀察鳥類生態及拍鳥，不同其他拍鳥的攝影家，池沛玲是以手機連接單筒望遠鏡拍攝。

這次展覽作品「栗喉蜂虎」是專程到金門拍攝，且花了2年才拍到，影展主題是「用生活感知生活、用生命觸動生命」，池沛玲的導師張子見教授說，環球科大觀光與生態旅遊系是全國唯一的生態旅遊系，堅持引導學生走入山林，用自己的眼光認識世界，當生命被觸動時，一定會成為有能力對社會分享的人。

環球科大沈健華校長表示，近年來大學備受少子女化衝擊，但環球科大仍然堅持「在沒有希望的地方創造希望」之精神，提供最優質的教育，池沛玲的表現，令他更堅定這項辦學信念，未來也將陸續呈現菁英培育計畫的成果，請各界給予學生更多鼓勵。

▲池沛玲是環球科大「菁英培育計畫」學生，且數度獲得國際賞鳥大賽佳績，尤其在2020大雪山賞鳥大賽中勇奪社會組冠軍，成為該比賽史上最年輕的冠軍得主。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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