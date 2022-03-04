酒駕防制不鬆手　雲林警局預告明日持續酒駕攔查取締

▲雲林縣警察局將於明日同步執行全國取締酒後駕車專案，杜絕駕駛人僥倖心態，展現政府「酒駕零容忍」執法決心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局落實執行「四季交安專案」，並配合酒駕修法加重處罰新規定，為宣示強力取締酒後駕車，杜絕駕駛人僥倖心態，展現政府「酒駕零容忍」執法決心。雲林縣警察局依據轄區交通、治安特性，參據歷次專案辦理成效，加強規劃酒駕攔查勤務，將於明(5)日同步執行全國取締酒後駕車專案。

雲林縣警局說明，為避免酒後駕車駕駛人存有僥倖心態，認為警方只在連續假期取締酒駕，持續配合警政署執行全國同步取締酒後駕車專案，針對易發生酒駕肇事地點、餐廳、KTV、夜店及易發生治安事件等地點，不分平日、假日、白天、深夜及凌晨，高強度取締酒駕，更要求日常巡邏警力加強攔檢盤查蒐證。

雲林縣警局強調，將針對酒駕致人受傷或死亡交通事故向上溯源，追查提供飲酒之場所業者有無共同善盡防制酒駕責任，配合地方政府主管機關督促酒店、KTV及餐廳業者應盡社會責任，協助代客叫車服務。

警方再次提醒，無論是飲用酒類或者是食用含酒精成分之薑母鴨、燒酒雞或羊肉爐等，酒測值超標均將遭受罰鍰(判刑)。請民眾利用大眾運輸、指定駕駛、請人代駕或計程車代步最保險，並保有「酒駕零容忍 酒前酒後宿醉不開車」觀念，特別要留意喝酒隔日的宿醉也會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力，避免開(騎)車，以確保交通安全。

▲雲林縣警察局將於明日同步執行全國取締酒後駕車專案，杜絕駕駛人僥倖心態，展現政府「酒駕零容忍」執法決心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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