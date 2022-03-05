「大鵬灣帆船生活節」4／8登場！遊艇自駕體驗還能當一日船長

▲大鵬灣帆船生活節為期十天。（圖／取自勇闖大鵬灣幸福小琉球臉書）

記者李宜秦／台北報導

2022大鵬灣帆船生活節將於4月8日在大鵬灣濱灣碼頭登場，今年活動擴大帆船體驗及在地小旅行體驗，針對遊艇玩家量身打造Yacht Circle派對，加上遊艇自駕體驗、一日船長體驗，還有多達50場的音樂、劇場表演；屏東觀光圈市集30家以上具特色及排隊美食，活動為期十天持續到4月17日。

交通部觀光局表示，大鵬灣擁有特殊潟湖環境條件，未來將型塑大鵬灣成大鵬灣遊艇港為政策目標，做為南臺灣最亮眼海洋休閒度假園區；同時，也與屏東縣政府合作建置區域產業聯盟的屏東觀光圈，讓大鵬灣的觀光效益擴大到全屏東縣。

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觀光局指出，大鵬灣港將成為南臺灣海洋休閒遊艇及帆船的重要基地，進一步可串聯高雄、台南、澎湖的遊艇，成為南台灣區域型海洋觀光帶，未來也會成為外籍遊艇帆船來台的入口港岸。

▲▼大鵬灣帆船生活節還有市集可逛，可買到許多在地產品。（圖／觀光局）

航港局表示，大鵬灣帆船生活節為臺灣遊艇帆船產業一年一度的大盛會，也是少數達到國際規模舉辦的大型活動之一；並且目前全台目前有將近兩萬人已取得遊艇駕照，較民國103年的2049人成長到將近10倍。

鵬管處指出，活動除了遊艇船聚、遊艇自駕體驗及一日船長體驗、帆船競賽嘉年華，更召集「屏東觀光圈市集」透過線上及線下的串聯，將屏東創意產品及十幾項小旅行精彩呈現。

今年再加碼周邊活動從搖滾樂到爵士樂，搭配夜炫DJ船、藝術裝置、璀璨燈飾、港灣電影院，預計帶給大家有別以往的大鵬灣帆船生活。縣府今年也以四季為主題，建立「屏東多一度，四季屏你遊」多條示範遊程，搭配在地旅遊特色推薦，讓遊客在每個季節都能玩屏東。