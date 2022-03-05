　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「大鵬灣帆船生活節」4／8登場！遊艇自駕體驗還能當一日船長

大鵬灣帆船基地。（圖／取自勇闖大鵬灣幸福小琉球臉書）

▲大鵬灣帆船生活節為期十天。（圖／取自勇闖大鵬灣幸福小琉球臉書）

記者李宜秦／台北報導

2022大鵬灣帆船生活節將於4月8日在大鵬灣濱灣碼頭登場，今年活動擴大帆船體驗及在地小旅行體驗，針對遊艇玩家量身打造Yacht Circle派對，加上遊艇自駕體驗、一日船長體驗，還有多達50場的音樂、劇場表演；屏東觀光圈市集30家以上具特色及排隊美食，活動為期十天持續到4月17日。

交通部觀光局表示，大鵬灣擁有特殊潟湖環境條件，未來將型塑大鵬灣成大鵬灣遊艇港為政策目標，做為南臺灣最亮眼海洋休閒度假園區；同時，也與屏東縣政府合作建置區域產業聯盟的屏東觀光圈，讓大鵬灣的觀光效益擴大到全屏東縣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光局指出，大鵬灣港將成為南臺灣海洋休閒遊艇及帆船的重要基地，進一步可串聯高雄、台南、澎湖的遊艇，成為南台灣區域型海洋觀光帶，未來也會成為外籍遊艇帆船來台的入口港岸。

▲▼大鵬灣帆船生活節還有市集可逛，可買到許多在地產品。（圖／觀光局）

▲▼大鵬灣帆船生活節還有市集可逛，可買到許多在地產品。（圖／觀光局）

▲▼大鵬灣帆船生活節還有市集可逛，可買到許多在地產品。（圖／觀光局）

航港局表示，大鵬灣帆船生活節為臺灣遊艇帆船產業一年一度的大盛會，也是少數達到國際規模舉辦的大型活動之一；並且目前全台目前有將近兩萬人已取得遊艇駕照，較民國103年的2049人成長到將近10倍。

鵬管處指出，活動除了遊艇船聚、遊艇自駕體驗及一日船長體驗、帆船競賽嘉年華，更召集「屏東觀光圈市集」透過線上及線下的串聯，將屏東創意產品及十幾項小旅行精彩呈現。

今年再加碼周邊活動從搖滾樂到爵士樂，搭配夜炫DJ船、藝術裝置、璀璨燈飾、港灣電影院，預計帶給大家有別以往的大鵬灣帆船生活。縣府今年也以四季為主題，建立「屏東多一度，四季屏你遊」多條示範遊程，搭配在地旅遊特色推薦，讓遊客在每個季節都能玩屏東。

►三宅一生BAOBAO超甜價！

ET快訊
直擊／史上最硬教召報到！　女友送別哭了
核電廠員工超勇！開大聲公嗆聲俄軍　淡定影片曝光
2022「南韓最美女演員」排名出爐！　她首次當主角就奪冠
普丁讓蘿莉也上陣！　12歲妹舉AK47、丟手榴彈
「100人打仗剩4人活著？」俄女議員逼問普丁官員　超狂片曝
台灣的16.7倍！　陸2022國防預算出爐
強鹹噴貓害全身潰爛墜樓慘死！　新北男認罪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

AI智能防疫超給力　智能防疫消毒機器人協助成醫環境清消

資深釣客「鼻子遭魚鉤穿孔」　比YA自拍戰果！網驚：直接打鼻環？

他兌200元發票　櫃台驚喊「1000萬的耶」！真相傻眼：一堆人不知道

逾6成大學生指「念大學高投資低報酬」　近8成認低薪問題嚴重

一站成名還能雨中打坐！　壽山動物園黑熊爽過「黑皮波比DAY」

「大鵬灣帆船生活節」4／8登場！遊艇自駕體驗還能當一日船長

捷運乘客喊「嘿」狂撞車窗　她一舉動惹哭2萬人！釣出女星暖翻

凌晨4:20看台電驚呆　核三廠發電「狂飆98.644%」！

搭高鐵送住宿！2日自由行「免費住五星飯店」　還送計程車乘車金

水稻全身寶！　專家曝製造過程：紫黑米花青素多呈黑色

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

KID生日&新婚快樂!!!　峮峮收到開工紅包感動獻吻XD

小S當年分手黃子佼「逼她選邊站」　阿雅開導反被罵「再講一次人生無常看看」

《營業中》鬼鬼當工讀生...最讓庹宗康頭痛　顏佑庭安慰「妳很漂亮」他更氣：有在幫我嗎XD

AI智能防疫超給力　智能防疫消毒機器人協助成醫環境清消

資深釣客「鼻子遭魚鉤穿孔」　比YA自拍戰果！網驚：直接打鼻環？

他兌200元發票　櫃台驚喊「1000萬的耶」！真相傻眼：一堆人不知道

逾6成大學生指「念大學高投資低報酬」　近8成認低薪問題嚴重

一站成名還能雨中打坐！　壽山動物園黑熊爽過「黑皮波比DAY」

「大鵬灣帆船生活節」4／8登場！遊艇自駕體驗還能當一日船長

捷運乘客喊「嘿」狂撞車窗　她一舉動惹哭2萬人！釣出女星暖翻

凌晨4:20看台電驚呆　核三廠發電「狂飆98.644%」！

搭高鐵送住宿！2日自由行「免費住五星飯店」　還送計程車乘車金

水稻全身寶！　專家曝製造過程：紫黑米花青素多呈黑色

西蒙斯將缺席出戰前東家七六人　球團透露下週正式隊內訓練

她怒控俄軍「抓烏克蘭少女性侵」　已11人受害！17歲妹遭蹂躪慘死

烏克蘭公寓被俄軍飛彈炸毀！100多人「慘遭活埋」　廢墟影像曝光

「外國軍官」又來了！她衝警局急喊：幫我進群組　警一眼看出真相

921後20年無法重建...台中花東、自強新村新家屋完工！

友人拍下洛杉磯油價！換算「1公升NT50」他嚇吃手：發生什麼事

真材實料佛心價！台南韓系空間鍋燒麵　湯頭甘甜添點辣醬更夠味

AI智能防疫超給力　智能防疫消毒機器人協助成醫環境清消

台積電開出碩士畢工程師年薪上看200萬　今年將招募逾8000人

太陽老闆遭控厭女、種族歧視　將遭聯盟委任律師約談

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

生活熱門新聞

交往8年信任男友從不看手機⋯結婚前夕崩潰

大樂透頭獎1億元1注獨得　台中開出

明天「驚蟄」！命理師曝「5生肖事業飆升」

凌晨看台電驚呆　核三廠發電狂飆98.644%！

收詐騙簡訊女大生怒回三字經　真相揭曉她慘了

即／心碎媽憂兒遺體停電化掉　殯儀館打臉黃捷

諾羅病毒來襲！單週11萬人「烙賽」急診

半年沒去好市多！「客服突來電」妹子傻眼了

捷運乘客喊「嘿」狂撞車窗　她一舉動惹哭2萬人

冷氣團挾雨彈　雨最猛急凍時段曝

確診女228連假屏東3足跡曝

一早查台電「中火卯起來燒」　台中人哭了

即／高雄自助餐店員確診！3處足跡曝

成大男重考「爽上台大電機」　學長曝魔王關卡

更多熱門

相關新聞

住高雄飯店免費登遊艇賞燈會　還能抽來回機票

住高雄飯店免費登遊艇賞燈會　還能抽來回機票

2022台灣燈會在高雄，市府打造1500架無人機展演，場場獲好評，高市府加碼宣布，228連假還要加開3場。英迪格酒店特別推出訂房優惠，即日起預定2月25日指定房型，贈遊艇船票2張，直接在海上觀賞表演。高雄萬豪酒店則推出「加拿大美食節」，讓消費者一秒飛加拿大偽出國祭五臟廟，即日起至3月20日前消費，還可抽加拿大任一城市雙人來回機票。

台南建設、開發量在這區大展開　房價誇口挑戰4字頭

台南建設、開發量在這區大展開　房價誇口挑戰4字頭

台中警辦公室猝死　同事送「遊艇」讓他圓夢

台中警辦公室猝死　同事送「遊艇」讓他圓夢

遊艇小琉球失去動力遇惡浪　高雄海巡助脫險

遊艇小琉球失去動力遇惡浪　高雄海巡助脫險

貝佐斯遊艇太大！荷蘭幫拆百年大橋

貝佐斯遊艇太大！荷蘭幫拆百年大橋

關鍵字：

大鵬灣帆船自駕遊艇

讀者迴響

熱門新聞

俄兵「肉身護烏女」　慘遭同胞掃射亡

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

情場萬人迷的共同特徵

孫協志、澎恰恰真實關係曝光！　孫德榮力挺：他潔身自好

網紅威力賣4000元二手精品福袋！　民眾怒控「是假貨」

周杰倫18年前神曲預言戰爭！　「俄羅斯拍MV」歌迷淚朝聖

美軍出動了？　專家曝「5路軍種」分批進入烏克蘭

台中地瓜球爆紅！馬尾妹顧攤千人朝聖

獨／女優孟若羽不拍AV了　下一步計畫曝

交往8年信任男友從不看手機⋯結婚前夕崩潰

大樂透頭獎1億元1注獨得　台中開出

明天「驚蟄」！命理師曝「5生肖事業飆升」

更多

最夯影音

更多
比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻
重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面