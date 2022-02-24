小孩「結婚成家」選外送員！　她問可接受嗎？網分2派開戰

▲從事外送員行業，時間相對自由，但伴隨的風險也較高。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者黃品臻／綜合報導

近年來有越來越多人選擇投入外送員行業，時間相對自由，不過伴隨的風險也較高。就有網友好奇提問，外送員被外界普遍認為是相對不穩定的工作，如果小孩愛上的另一半從事著外送員的職業，是否能接受小孩與對方結婚成家。

一名網友在PTT的「WomenTalk」版上以「可以接受自己小孩跟外送員結婚嗎？」為題發文表示，「外送員目前普遍被認為是相對不穩定的工作，收入不符合伴隨而來的高風險，老化的PTT上應該不少人為人父母，大家能接受自己小孩跟外送員結婚成立家庭嗎？」

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▲原PO好奇網友們能不能接受小孩和外送員結婚成家。（圖／翻攝自PTT）

文章一出引起熱議，不少網友認為外送員並不適合作為長期職業看待，「女生常說的上進心，就是這個東西，有人能從超商店員當到店長當到區經理，但是外送員做到精通能幹嘛？」「不行，叫他換工作再考慮，到餐飲業也好，起碼有個前景」、「用肉包鐵的騎乘工具工作我是不覺得有保障啦，哪天就突然要辦喪事了，小孩的另一半或小孩還是家人朋友都一樣」。

不過也有網友認為，小孩的交友狀況不需干涉太多，自己選的就要自己負責，「自己選的自己負責啊，不要沒錢又回來媽媽10元」、「可啊，養得活他們自己就好」、「其實OK耶，身體健康、對我女兒好就好，反正我女兒有錢，她想選誰就選誰，她快樂就好」、「只要不是用創業、考公職、考博士等理由但實際無業等老婆養都好」、「外送員跟貨運司機其實沒什麼不同啊，一個騎車一個開車而已，貨運司機也是養不少家庭」、「肯出去跑出去賺錢，都是蠻好的，比那些啃老好太多了」。