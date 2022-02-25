娶妻有車有房　6萬社畜哥卻嘆「金錢的奴隸」：等死而已！網傻眼

▲原PO成了人生勝利組，卻不甘人生都花在工作賺錢上。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「身為金錢的奴隸感到無力！」一名已婚男網友透露，受惠爸媽金源，讓他有車有房，且存款也有200多萬，完全沒有經濟上的煩惱。但身為人生勝利組的他，卻直言很厭煩日復一日，「只是為了錢，每天這樣上班下班感到無力，這並不是自己嚮往的日子。」該文章引發網友熱議。

一名32歲男網友在Dcard表示，目前擔任管理幹部，每月薪水加投資能進帳6萬元，存款約有200萬多，特別感謝爸媽金源，讓他有車有房，且不須扛任何貸款。至於老婆月賺2萬5000元，小倆口因經濟考量，不打算生孩子，看似無憂無慮的人生，反讓原PO感慨，「但我一個人的晚上時不時會流淚。」

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原PO憂心忡忡直呼，「一直在想，身為一個人25-45歲是精神力、身體最活躍的時候，但大多數的人這階段卻都在上班淪為社畜，然而到50歲以後退休，才安享最後的日子，但身體那時已經不比從前，感覺等死而已。」

原PO接著說道，雖然目前的工作很輕鬆，但「只是為了錢，每天這樣上班下班感到無力，這並不是自己嚮往的日子。」

文章貼出後，底下網友兩派看法，認為原PO人生沒目標才有這種消極念頭，「我看到的是這兩個發展的問題讓你對現況不滿：1.沒生小孩、2.薪水不夠好，你可想想如果現在的職務能有月入30萬，你會有什麼不一樣？如果你從現在開始規劃生兩個孩子，你會有什麼不一樣？在不換工作的前提下，如果能改變點什麼，那你想做什麼？」、「我今年27歲，月薪大概8~9萬，前些日子有跟你一樣的感覺，但我的工作是在幫助人，所以我可以看見許多人笑容，我也把工作當作認識這世界的窗口」、「培養興趣、去看身心科」。

另一派則搖頭吐槽，「父母幫你那麼多，是在嘆什麼？不知足耶」、「有這麼穩定的生活還嫌，不懂的珍惜阿」、「有車有房還沒貸款，贏過一半的人了啦，別不知足」。

▼原PO存款有200多萬。（示意圖／記者劉維榛攝）