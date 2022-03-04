美魔媽全身名牌送兒上貴族私校　7貴婦挨詐數千萬「怪自己無知」

▲雲林縣議員王又民日前接獲陳情，一名中國籍霍姓婦女2年前與就讀貴族學校的孩子多名同儕家長結識，邀約集資投資上千萬，近日遭爆被北檢起訴詐欺罪，驚覺自己遭騙。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

家長之間為了解孩子與同儕相處狀況聯繫交誼相當常見，但扯上金錢就不單純。雲林縣議員王又民日前接獲陳情，一名中國籍霍姓婦女2年前與就讀貴族學校的孩子多名同儕家長結識，邀約集資投資上千萬，近日被爆出今年1月初遭台北地檢署起訴3個詐欺罪，驚覺自己當出就是遭騙，感嘆「只怪自己無知」。

雲縣議員王又民轉述受害人狀況，霍姓婦女2年前搬到台北租豪宅居住，2年來只付了訂金而遭房東提告，霍姓婦女請律師打官司也沒付錢，今年1月遭台北地檢署起訴3個詐欺罪，才讓2年前一起投資的這群媽媽們驚覺，自己遭到吸金詐騙。王又民說，陳情者共約6-7人，全案被媒體揭露後，有些人是瞞著家人偷偷投資，礙於自身與夫家顏面，最後選擇不出面。

▲陳情人向王又民表示，無可奈何只怪自己無知。（圖／雲林縣議員王又民提供）

陳情人無奈向王又民表示「也沒什麼辦法，只好繼續逼她看看，真沒辦法也只好去找她夫家，出一口氣、就此了結，無可奈何只怪自己無知」。王又民指出，接受陳情後曾前往霍女夫家探詢，但夫家表示霍女早在2年前已攜子離家未歸，投資吸金純屬她個人行為，與夫家全無關。

王又民說，因霍女的孩子就讀知名貴族學校，而該校學生普遍家境寬裕，霍女身穿名牌衣、手提名牌包，也開名車接送孩子上下學，以貴婦姿態與同儕家長攀關係拉近距離，略熟之後再透過私訊聊天、聯誼等方式，再擴大拉攏其他家長獲取信任。

王又民表示，霍女讓被害人投資日本基金、期貨，投資金額均由日幣換算，但匯款卻匯至中國2至3個帳戶，投資一口400萬日幣或800萬日幣，初期每個人前二期都拿到一點點獲利，但第三期後就開始拿不到任何利潤，被害婦人全都無法協商或退款。目前6-7人來陳情，單人最高額約1200萬元，其他人約400萬元不等。

▲中國籍霍姓婦女2年前與就讀貴族學校的孩子多名同儕家長結識，邀約集資投資上千萬，近日被爆出今年1月初遭台北地檢署起訴3個詐欺罪，投資人驚覺自己當初就是遭騙，感嘆「只怪自己無知」。（圖／翻攝自google街景）

王又民強調，因霍女為中國籍，投資全透過中國帳戶且分好幾筆進行匯款，「這種手法是否可能涉及洗錢防制法？有沒有可能對對台灣金融及國安有所影響？」呼籲檢調應介入調查，揭露此案盼引檢調重視查辦。

斗六警分局表示，目前尚未接獲報案，如接獲報案即依程序依法進行偵辦，也呼籲民眾投資務必停、看、聽、問，以免將自身財產投入窘境，得不償失，如疑遭詐騙，建議被害民眾報警，警方將依法按程序調查釐清，以保民眾自身權益。

▲斗六警分局表示，目前尚未接獲報案，如接獲報案即依程序依法進行偵辦，也呼籲民眾投資務必停、看、聽、問，以免將自身財產投入窘境，得不償失。（圖／翻攝自google街景）



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