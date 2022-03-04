　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美魔媽全身名牌送兒上貴族私校　7貴婦挨詐數千萬「怪自己無知」

▲雲林縣議員王又民日前接獲陳情，一名中國籍霍姓婦女2年前與就讀貴族學校的孩子多名同儕家長結識，邀約集資投資上千萬，近日遭爆被北檢起訴詐欺罪，驚覺自己遭騙。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議員王又民日前接獲陳情，一名中國籍霍姓婦女2年前與就讀貴族學校的孩子多名同儕家長結識，邀約集資投資上千萬，近日遭爆被北檢起訴詐欺罪，驚覺自己遭騙。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

家長之間為了解孩子與同儕相處狀況聯繫交誼相當常見，但扯上金錢就不單純。雲林縣議員王又民日前接獲陳情，一名中國籍霍姓婦女2年前與就讀貴族學校的孩子多名同儕家長結識，邀約集資投資上千萬，近日被爆出今年1月初遭台北地檢署起訴3個詐欺罪，驚覺自己當出就是遭騙，感嘆「只怪自己無知」。

雲縣議員王又民轉述受害人狀況，霍姓婦女2年前搬到台北租豪宅居住，2年來只付了訂金而遭房東提告，霍姓婦女請律師打官司也沒付錢，今年1月遭台北地檢署起訴3個詐欺罪，才讓2年前一起投資的這群媽媽們驚覺，自己遭到吸金詐騙。王又民說，陳情者共約6-7人，全案被媒體揭露後，有些人是瞞著家人偷偷投資，礙於自身與夫家顏面，最後選擇不出面。

▲雲林縣議員王又民日前接獲陳情，一名中國籍霍姓婦女2年前與就讀貴族學校的孩子多名同儕家長結識，邀約集資投資上千萬，近日遭爆被北檢起訴詐欺罪，驚覺自己遭騙。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳情人向王又民表示，無可奈何只怪自己無知。（圖／雲林縣議員王又民提供）

陳情人無奈向王又民表示「也沒什麼辦法，只好繼續逼她看看，真沒辦法也只好去找她夫家，出一口氣、就此了結，無可奈何只怪自己無知」。王又民指出，接受陳情後曾前往霍女夫家探詢，但夫家表示霍女早在2年前已攜子離家未歸，投資吸金純屬她個人行為，與夫家全無關。

王又民說，因霍女的孩子就讀知名貴族學校，而該校學生普遍家境寬裕，霍女身穿名牌衣、手提名牌包，也開名車接送孩子上下學，以貴婦姿態與同儕家長攀關係拉近距離，略熟之後再透過私訊聊天、聯誼等方式，再擴大拉攏其他家長獲取信任。

王又民表示，霍女讓被害人投資日本基金、期貨，投資金額均由日幣換算，但匯款卻匯至中國2至3個帳戶，投資一口400萬日幣或800萬日幣，初期每個人前二期都拿到一點點獲利，但第三期後就開始拿不到任何利潤，被害婦人全都無法協商或退款。目前6-7人來陳情，單人最高額約1200萬元，其他人約400萬元不等。

▲雲林縣議員王又民日前接獲陳情，一名中國籍霍姓婦女2年前與就讀貴族學校的孩子多名同儕家長結識，邀約集資投資上千萬，近日遭爆被北檢起訴詐欺罪，驚覺自己遭騙。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲中國籍霍姓婦女2年前與就讀貴族學校的孩子多名同儕家長結識，邀約集資投資上千萬，近日被爆出今年1月初遭台北地檢署起訴3個詐欺罪，投資人驚覺自己當初就是遭騙，感嘆「只怪自己無知」。（圖／翻攝自google街景）

王又民強調，因霍女為中國籍，投資全透過中國帳戶且分好幾筆進行匯款，「這種手法是否可能涉及洗錢防制法？有沒有可能對對台灣金融及國安有所影響？」呼籲檢調應介入調查，揭露此案盼引檢調重視查辦。

斗六警分局表示，目前尚未接獲報案，如接獲報案即依程序依法進行偵辦，也呼籲民眾投資務必停、看、聽、問，以免將自身財產投入窘境，得不償失，如疑遭詐騙，建議被害民眾報警，警方將依法按程序調查釐清，以保民眾自身權益。

▲雲林縣議員王又民日前接獲陳情，一名中國籍霍姓婦女2年前與就讀貴族學校的孩子多名同儕家長結識，邀約集資投資上千萬，近日遭爆被北檢起訴詐欺罪，驚覺自己遭騙。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六警分局表示，目前尚未接獲報案，如接獲報案即依程序依法進行偵辦，也呼籲民眾投資務必停、看、聽、問，以免將自身財產投入窘境，得不償失。（圖／翻攝自google街景）


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►假貴婦月租8萬豪宅爽住2年多　房東「屋太多」查帳才知只繳1個月

►私人地遭丟垃圾　地主怒貼超咒怨告示：生生世世做牛做馬

►全台停電！提款機正要吐鈔...螢幕全黑　民眾哀嚎：什麼都去了

►獨／肉羹麵一碗25元賣30年　西螺麵伯堅持不漲：跟學生共同的記憶

►成軍僅1年半！東和國中棒球隊奪雲林聯賽冠軍　超克難式練習曝光

►三宅一生BAOBAO超甜價！

ET快訊
男子登報道歉犯「6個不該」萬人驚呆！陶晶瑩：到底藏多少故事？
好市多「25年老鳥收銀員」薪資曝！　內行人激推：根本鐵飯碗
「歐洲醒醒吧」澤倫斯基：俄砲轟核電廠史上首例　一爆炸全完蛋
身份證「3碼中任2碼」　和牛龍蝦握壽司吃到飽
俄國巨乳發言人手滑！　露點自拍上傳IG
有圖表為證！　她驚「台電每逢大事就出事」
俄烏代表團開始談判！　聚焦3關鍵問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狼師5度性侵國一女！「彰化房思琪」14年後提告　他一關鍵獲輕判　　

公園草皮很貴！里長禁溜狗　嗆飼主「這麼有愛心」：去烏克蘭打仗

半夜不睡覺彈吉他　老王樂隊樂手惡搞...鄰居抓狂開告

獨／AV女優集體出走！網紅推手圤智雨：「一原則」掌握她們的心

桃園男開車打電話未繫安全帶　警盤查竟是「行動軍火庫」

全台大停電害號誌燈一片瞎！屏東爆64件車禍　640名警忙翻了

「3P槍手」死前給麻吉一卡皮箱　警開箱驚見長短槍＋引信爆裂物

快訊／303全台大停電　經濟部當面向蔡英文坦承是人為疏失

胸悶男「為見兒未就醫」身亡　名醫挨告「建議害命」結局出爐

獨居男倒地7天滴水未沾被救回？　高大成打臉：正常人2天就死了

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

「欠銀行越多錢越划算！」　錢幣蒐藏家：通膨怪獸來了

劉力穎開嗆「韓系YouTuber」背後小動作！ 丟3線索：網友已猜到是誰

邰智源「我恨香菜」陳珊妮開導無效　讚邰哥會唱...拱當她嘉賓？緊張了XD

突然停電！媽急拿燈衝下樓救狗 驚見牠淡定「靜守樓梯口」萌翻

狼師5度性侵國一女！「彰化房思琪」14年後提告　他一關鍵獲輕判　　

公園草皮很貴！里長禁溜狗　嗆飼主「這麼有愛心」：去烏克蘭打仗

半夜不睡覺彈吉他　老王樂隊樂手惡搞...鄰居抓狂開告

獨／AV女優集體出走！網紅推手圤智雨：「一原則」掌握她們的心

桃園男開車打電話未繫安全帶　警盤查竟是「行動軍火庫」

全台大停電害號誌燈一片瞎！屏東爆64件車禍　640名警忙翻了

「3P槍手」死前給麻吉一卡皮箱　警開箱驚見長短槍＋引信爆裂物

快訊／303全台大停電　經濟部當面向蔡英文坦承是人為疏失

胸悶男「為見兒未就醫」身亡　名醫挨告「建議害命」結局出爐

獨居男倒地7天滴水未沾被救回？　高大成打臉：正常人2天就死了

米克斯出門穿性感「斜肩裝」　無奈神情笑翻媽：一定是爸爸

狼師5度性侵國一女！「彰化房思琪」14年後提告　他一關鍵獲輕判　　

3月5日「驚蟄」節氣5生肖事業運飛升　屬猴貴人運超強，越往後越好

台股跌197點！台積電跌破600元　指數收17736點

陸兩會將審議「港區選舉制」議案　形成符合香港的民主制度

林為洲幫王美花發303份雞排　民進黨：把停電事件當選舉造勢

不斷更新／烏克蘭遇襲核電廠火勢已滅！環境輻射正常　釀災火源曝

長照資訊系統醫院機構「雙向串接」　27家部立醫院力拼後年上路

開戰倒數！李靚蕾再提「7份新證據」　王力宏反擊細節曝光

公園草皮很貴！里長禁溜狗　嗆飼主「這麼有愛心」：去烏克蘭打仗

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

社會熱門新聞

獨／AV女優集體閃人　經紀人怒揭2黑幕「都是假的」

感情生變釀命案　港籍女大生魂斷逢甲商圈

獨／2女大生為房租爭吵 　1人死亡

釘子戶「2坪喊價4億」　前立委炒地皮慘了

獨／說好拍照到了現場變上床！AV女優集體出走

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

女同志登記結婚3天即入獄　准離罕見判決主文曝

變換車道吞9罰單　他1原因省下2.4萬

約炮只做半套沒帶她看電影　男大生挨告

浪再大也要領港　全台103引水人僅1女性

2千元買1日情人　單身狗被2煞毒打

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

美魔媽送兒上貴族私校　狠詐7貴婦數千萬

她回娘家狂酗酒！老母罵「破麻」氣炸踹死她　

更多熱門

相關新聞

628萬All in期貨全沒了！網見1條件喊不用怕

628萬All in期貨全沒了！網見1條件喊不用怕

「哪裡作業員比較推薦？」一名35歲的男網友表示，他因為和女友分手，因此賭氣將628萬元的積蓄All in期貨，怎料最後竟輸光光，讓他只能重新來過。貼文曝光後，引發熱烈討論，其中還有網友得知1個超狂條件後，直言積蓄沒了也不用怕。

通緝犯躲雲林踹門偷遍多鄉鎮

通緝犯躲雲林踹門偷遍多鄉鎮

人工智慧題材夯　創新工場李開復曝：擬再投資9家獨角獸

人工智慧題材夯　創新工場李開復曝：擬再投資9家獨角獸

興達開關事故波及台塑麥寮電廠

興達開關事故波及台塑麥寮電廠

壯男當2孩子面偷飲料...過程全都錄

壯男當2孩子面偷飲料...過程全都錄

關鍵字：

美魔女假貴婦雲林貴族學校家長投資吸金詐騙

讀者迴響

熱門新聞

停電啪啪GG了！鳳梨摸黑「床上用愛發電」辣女友

獨／AV女優集體閃人　經紀人怒揭2黑幕「都是假的」

「姊夫」3秒讓她滿足　竟卡穴差點升天急送醫

感情生變釀命案　港籍女大生魂斷逢甲商圈

42歲人妻憋2年參加遊歐團　第7天竟染病喪命

烏克蘭人遞熱茶　俄士兵視訊見媽秒落淚

一早查台電「中火卯起來燒」　台中人哭了

重機辣妹「屁股蛋一條線」跑山　身分曝是SWAG女優

越來越冷！冷氣團又挾雨彈襲台

今天龍抬頭！8大禁忌　說2字衰一整年

小S「暴腫一圈」撞臉陳文茜！無P真實體型全被拍

根本鐵飯碗！好市多「25年老鳥收銀員」薪資曝

被問「要不要發雞排」！王美花回應了

他號召「北部人幫省電」　溫馨貼文遭噴爛

普丁重大打擊！俄少將傳遭烏克蘭狙擊手擊斃

更多

最夯影音

更多
澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為
提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面