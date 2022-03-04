蓬佩奧演講全文：台灣是民主典範　美國該承認中華民國台灣

▲美國前國務卿蓬佩奧演講會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4日上午出席遠景基金會舉行的演講會，發表專題演說，他表示，台灣是華人世界自由民主典範，但此傷害中國的權威，中國國家主席習近平不會滿足於香港而止步，呼籲美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家，「這無涉台灣未來的獨立，而是承認一個明確且早已存在的事實」，因為台灣已經是獨立的國家。

蓬佩奧演講中譯全文如下：

首先，我要感謝蔡英文總統及其領導的政府在我訪台期間盛情款待，也肯定蔡總統堅定的領導能力。在當前關鍵的歷史時刻，蔡總統持續展現台灣所需要的領導人風範。我也要感謝台灣人民對我的熱情歡迎，你們在這個島嶼創造了令人驚豔的民主奇蹟。同時我也想感謝我下榻旅館外的示威民眾，你們是這個國家民主活生生的例證，也讓我想到我的家鄉。

台灣的成就

過去我經常提到台灣，特別是在擔任美國第70任國務卿任內。然而，這卻是我首次有幸拜訪這個偉大且自由的國家，很高興來此體驗台灣這個不凡且自由的文化與社會。

我知道我現在看起來比在國務卿任內時瘦了些，但別以為這樣我就不會去品嘗台灣各式美食。有人推薦我牛肉麵和鳳梨

酥，去年蕭美琴大使送我的台灣鳳梨乾，在我們家可大受歡迎！我無法告訴你們我是如何成功減重，不過台灣水果和澳洲紅酒確實扮演部分角色。

你們的國家不僅美麗，還有豐富的歷史和深厚的傳統。在我家鄉堪薩斯州有句俗話說：「讓自由響徹雲霄。」從日月潭後方高聳的美麗山脈，到劃出台北天際線的摩天大樓，台灣各地響起自由之聲環繞。

今天要談論很多議題，首先是強調台灣最令人印象深刻的成就。台灣對自由的熱愛，加上台灣人民無與倫比的工作態度，造就出卓越的國家成就。台灣的自由經濟躋身全球最繁榮國家之列，也是少數在過去五年持續維持經濟成長的國家。去年台灣的經濟成長更創下十年新高。更了不起的是，台灣經濟具備創新的特質，在自由市場制度激勵下，台灣公司讓全世界稱羨。

若說全球電子產品幾乎都有台積電的零件，一點也不誇張。鴻海生產的手機、筆電以及各類電子關鍵零組件，更是不勝枚舉。這些成就可歸結為一個簡單的事實:台灣是全球最重要的經濟體之一。

自由國家的重要性

正因台灣是自由國家，才能造就這些傑出的經濟成就，也讓我們瞭解到，堅持與捍衛全球自由人民主權的重要性。只要

自由受到威脅，我們應該一起挺身而出。我們若忽視自由的重要性，必有後果。回顧第二次世界大戰，希特勒在併吞奧地利後，並不罷休，他接著覬覦蘇台德區，得到蘇台德區後，他還要取得波蘭走廊。他看準沒人會阻止他，各國在乎自身和平及安全勝過他國的自由，以致於無人為自由挺身而出，直到一切為時已晚。

看看烏克蘭近幾週的情勢。獨裁者普丁罔顧自由，決定進犯烏克蘭，並以武力重劃俄羅斯與鄰國的邊界。烏克蘭人民不願屈服，奮力抵抗並血洗入侵者，為自由奮戰。但我擔心，除非歐洲國家以更大決心反對俄國，否則烏國自由之光可能熄滅。千萬不可錯估形勢，普丁不會止步於烏克蘭，直到重建蘇聯舊時版圖的影響力，否則他不會善罷干休。

金正恩政權統治下的北韓也將持續挑釁及脅迫南韓，直至威脅遭到姑息，自由終將消逝。我們究竟要繼續姑息嗎？或是應該拒絕用犧牲自由及安全，只為換得一個不被遵守的協議？川普政府時期，我們在不姑息金正恩政權，也不損害盟友的安全之情形下，與北韓達成協議，我希望這項策略能延續下去。

今天最重要的討論是：我們要如何處理中華人民共和國的侵略？

中華人民共和國的挑戰

美國在50年前和共產中國開始交往時，尼克森總統希望自由世界與共產黨獨裁政權的互動，能造就一個更自由、開放的中華人民共和國，這項策略有一部份也為了在冷戰時期擊敗共同敵人蘇聯，然而這項策略所預想的未來卻與殘酷的現實發展截然不同。尼克森總統曾表示，美國與中國獨裁政權的交往政策，「可能已經創造出一個科學怪人」。

儘管尼克森總統明確坦承長期交往政策的失敗，但華府卻很少有人願意及有勇氣去逆轉這個政策方向。川普總統當選後，我們終於決定是時候該停止與中國共產黨天真的交往方式。我們學到慘痛的教訓——特別是第一手見證的台灣人民——過去幾十年來，中國並沒有因為變得更富有而更加自由。我們開始處理未獲履行的美中貿易協定，但很快發現問題比實際更嚴重。

我們應該注要到中國破壞了另一項承諾，在「中國——烏克蘭」戰略夥伴關係中，雙方承諾在國家主權及領土完整等共同關切的議題上彼此支持。這項承諾已蕩然無存。中共的惡行罄竹難書，反映出中國企圖支配全球。共產黨獨裁者以經濟實力及新世代科技宰制世界的黑暗未來已益發真實。因此我多次強調，中國共產黨所帶來的危險是當代的中心威脅，許多國家現在也同意此看法。

我擔任國務卿時，率領國務院推動坦率、互惠、建立多邊同盟、以及有原則的現實主義等理念，來面對有缺陷的美中關係。我們重新進行貿易協定談判，結合盟友對抗中共及其經濟掠奪行徑，也認清中共對新疆維吾爾族犯下的種族滅絕與違反人道罪行。我們全面制裁違反人權的中共官員，也強化與印太地區夥伴及盟友的軍事關係，以嚇阻中國的威權侵略。在國務院以外，我們增加了美軍的投資，也開始降低關鍵供應鏈對中國的依賴。

這些工作對喚醒各界認清中共對美國乃至全球的威脅，至為必要。中華人民共和國如何看待台灣在台灣，各位自始至終對中國的威脅保持警覺。台灣人民對中共深層且實際的不信任為全球帶來啟示。因此我一再強調，與中共打交道，要先存疑並查證，我相信台灣人民對此也深有同感。

中共想要以武力侵略及統治台灣有幾個原因，彼此息息相關。瞭解這些原因，有助我們認清及因應威脅。

首先，中共領導人認為拿下台灣是達成數十年來共產主義意識型態的終極目標。從毛澤東、鄧小平到習近平，不能達到此一目標一直是中共對內聲望的主要污點。在習近平領導下，中共意識型態的狂妄自大達到新高，也使佔領台灣成為必要任務，用來提升及鞏固習近平個人的自大。

顯然習近平相信中國比美國強大。我們見到楊潔篪在安克拉治與拜登政府首次雙邊會談時態度傲慢的長篇大論。這讓習近平變得危險:因為深信中國能在對抗美國及其盟友時取勝，反而讓衝突的風險大幅提升，正因美國是台灣自由最堅定的後盾，拿下台灣即可改變全球權力平衡，使中共佔上風。

其次，中國對台灣磨刀霍霍實際上源於恐懼和偏執。如我所述，台灣是華人社會自由民主的成功典範。只要這個典範存在，就會嚴重損害中共的威信和權威，對遭到壓迫的中國人民尤然。

我擔任國務卿期間最重大的事件之一就是眼見香港自由與民主沉痛的滅亡。中共去年以殘暴的手段成功接管香港，助長了習近平的氣焰，但他不會滿足於香港而止步，台灣是中共「一國兩制」不可或缺的一部分。習近平認為實現這些企圖對維持個人權力及中共合法統治至為重要。

我前面已提到不力挺自由的後果，事實是：習近平接管香港後，接著就是台灣，再來是南海及釣魚台等。若我們不從歷史中汲取教訓，若不去對抗無視他人自由及獨立的威權主義，且不能及早行動，那麼我們將被捲入一場更大規模的衝突。

美台關係基於上述理由，美台關係在對抗中國及促進區域繁榮至為關鍵。我擔任國務卿時就已對此有清楚認知，並認為無論現在與未來，這必須成為美國外交政策的必要元素。川普政府撤除美國與台灣外交官員的交往限制，制定政策鼓勵兩國擴大科技交流，出售價值逾200億美元武器給台灣，以使台灣更安全並進一步強化雙邊關係。我樂見拜登政府延續這些政策。我們也積極為台灣爭取國際舞台，鼓吹台灣加入世界衛生大會。

美國必須支持台灣，就像冷戰期間美國捍衛西柏林一樣。當時我們都知道，一但西柏林淪陷，當地的自由就會死亡。我深知其中的利害關係。蘇聯瓦解前，我曾在西德擔任戰車排指揮官，任務是邊境巡防及嚇阻侵略的威脅。如同當時的西德，台灣如今就是自由及民主的亮眼典範。我只是個一介平民，但我認為有必要改變50年來的政策模糊，這事關美國對中華民國台灣的外交承認。美國一方面應持續與中華人民共和國以主權政府方式交往，另一方面美國對台灣2千3百萬自由人民及其合法民選政府的外交承認，不應再被忽略、躲避或視為次等。

我認為美國政府應立即採取必要且早該採取的措施，來做正確且明顯的事，美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家。這無涉台灣未來之獨立，而是承認一個明確且早已存在的事實。實際上，台灣過去及現任領導人都明確表示，台灣無須宣布獨立，因為台灣已經是獨立的國家，名字叫中華民國（台灣）。美國人民及政府應該承認這個政治、外交及主權事實。台灣人民值得世界尊重其做為一個自由、民主的主權國家。

台灣是亞洲最活躍的民主政體，也是今日自由與專制之爭的最前線。我相信只要自由民主一息尚存，台灣必定會有美國的支持。這對台灣人民及美國人民同等重要。美國對台灣的支持絕對是跨黨派的。台灣對美國的國防及嚇阻十分關鍵。台灣位處美方從日本、韓國、菲律賓到南海的防禦前線正中央。失去台灣將直接損害我們其他重要的國家利益。

美國現在警覺到中國的威脅不僅針對美國，更針對全球。台灣過去倚賴的思維及戰略傳統，現已成為全球重要資產。台灣面對中共宿敵，有著最深刻瞭解、最豐富經驗以及最有效的應對方式，世界各地可以從台灣人民學到很多。

今日全球已對中國威脅覺醒，台灣已證明自己是一股良善的力量，也是華人世界的啟示。如果民主有一天能降臨到中國。中華民國台灣無疑是我們最佳也最有效率的夥伴。

結語

台美的未來緊密結合，因為我們利益一致。雙方均承諾要確保台海及整個印太地區的和平與穩定，此一承諾是川普政府在此關鍵區域策略的核心，台灣的安全及完整性在現在與未來都是此一任務的關鍵。台美在價值及原則層面亦一致，兩國完全擁抱民主及自由市場，相信個人尊嚴與生俱來，政府是為人民服務，而非人民服務政府。今日台灣是自由理念的亮眼典範，為全球經濟、科技及公共衛生作出重大貢獻。無論在台北或堪薩斯州，台灣繁榮發展應該獲得讚頌，一如支持台灣成功的理念亦然。

我們必須共同持續強化雙邊關係，台灣必須積極提升其國際能見度。台灣在經濟的影響力應與台灣在軍事、外交及文化等領域的優勢相適。現在該是站出來的時候，向世界展現台灣及華人的實力。相信台灣有能力達成，我也知道拜登政府及未來的美國領導人也將會協助你們達成此目標。

中國共產黨相信，華人及整個印太區域的未來將屈服在其意志之下，歷史將由威權獨裁者來撰寫。但事實並非如此。我要告訴所有華人，不管是中國及台灣人民，你們的未來是自由。讓自由響徹雲霄，美國會一直與你們站在一起。

謝謝，願上帝祝福你。