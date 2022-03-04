美國五角大廈：美俄已建立熱線避免誤判

▲俄羅斯先前公布武裝部隊進入烏克蘭基輔地區照片。（圖／路透）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

一名美國官員今天告訴路透社，五角大廈已與俄羅斯國防部建立軍事熱線，避免「誤判、意外軍事事件和衝突升高」。

雖然美國表示沒有部隊在烏克蘭，但美國和北約盟國擔心擦槍走火等潛在意外。俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，是二戰以來對單一歐洲國家所發動最大規模攻擊。

莫斯科警告外國不要干涉，美國與盟國則持續向烏克蘭武裝部隊送交武器抗俄。

不願具名的五角大廈高層官員說：「美國國防部於3月1日與俄羅斯國防部建立消除衝突的通話管道，以防止誤判、意外軍事事件和衝突升級。」等於證實美國「國家廣播公司」（NBC）所率先披露美俄已建立熱線一事。

美國軍方過去曾成功與俄羅斯建立熱線，包括在敘利亞戰爭期間。當時莫斯科以軍事行動支持敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府清剿叛軍，而美國與西方則援助反阿塞德政府勢力。

建立熱線是緩和目前美俄緊張升溫的最新舉措。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週末明確警告西方國家不要干預俄國用兵，還下令俄軍的核武部隊提升戰備。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）昨天表示，如爆發第三次世界大戰將是核戰，言論更加劇不安。

美國軍方昨天宣布，推遲原定本週舉行的義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道飛彈試射。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）說：「我們意識到在這個緊張的時刻，美俄都應將誤判風險謹記在心，並採取行動降低這些風險。」