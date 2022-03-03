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社會 社會焦點 保障人權

獨／說好拍照到了現場變上床！AV女優集體出走　揭工作黑暗面

記者陳雕文／綜合報導

台灣4位知名AV男優、女優聯合發出聲明，將從4日起解除跟經紀人唐子元的合作關係，4人接受專訪時透露，唐子元做了許多令人難以接受的事情，好比在片場偷拍還PO上網、原本說好拍寫真，臨時告知演員要和他人「真槍實戰」、突然安排到遠處拍片，但不告知拍片薪資等多項指控。對此，唐子元一一回應。

▲▼AV男優女友集體出走。（圖／記者陳雕文攝）

▲AV演員（左起：苡若、金寶娜、仔仔、孟若羽）集體出走，並發出聯合聲明。（圖／記者陳雕文攝）

AV女優孟若羽、苡若、金寶娜以及男優仔仔發出聯合聲明說，「因唐子元先生多次無視我們訴求，多次違反合作誠實告知義務規定，唐子元先生不僅未秉於最大誠意協商，又無法對彼此之間帶來最完整規劃事業方向，至今所安排的工作甚少，顯見公司所稱工作規劃，子虛烏有、並不存在。懇請，唐子元先生審慎為之，莫再以本人經紀人自居，以免訟爭」。並寄出存證信函。

4人起初表示，「感謝唐子元先生這些日子的照顧，但苡若話鋒一轉說，原本合約上是說，如果3個月沒有安排工作就自動解約，但唐子元的工作安排是，可能1個月只讓我拍一部片，有時甚至2個月才讓我拍一部！導致我的收入既少又浮動，而且每次要拍片都不告知價碼，我不問他就不說。」

▲▼苡若。（圖／苡若授權提供）

▲苡若認為唐子元不多安排工作，讓她收入不穩。（圖／苡若授權提供）

苡若還提到，「之前因為跟鄧佳華合作拍片，有得到受訪的機會，結果當天面對鏡頭的妝感很糟糕，導致畫面一出，根本沒有人在乎我說了甚麼，底下全是網友的毒舌言論，說我很醜，甚至說我根本就男的吧！我看到留言超受傷的，問了唐子元，他竟然回說，一開始看到攝影機的小螢幕他就發現我當時的妝有問題，我就問，那為何不提醒我？結果他說，那是我自己要注意，說我專業度不足！」

金寶娜表示，「原本唐子元是要我擔任男優海選的評審，要我簽約，當時唐的太太（也是經紀人）還說，如果沒有簽約，那後面的活動（評審、拍片）也都不用安排了，所以我當時是有點被迫簽約，結果簽完過一陣子我再問，那海選的活動呢？唐子元竟說跟廠商不合，要再換廠商，但這事情就不了了之了！」

▲▼金寶娜。（圖／金寶娜授權提供）

▲金寶娜認為唐子元跟其太太在工作安排上大有問題，讓她不知如何是好。（圖／金寶娜授權提供）

金寶娜還說，「我發現唐子元在工作安排上有問題，原本說好，會詢問我的意願看我能否接，結果在過年期間安排緊鑼密鼓的活動，我有說實在太趕，但他就會用，『為什麼不行啊！我就是要幫妳衝曝光率，不然之後很難做事』等等說法要我接受。」

金寶娜補充說，「我在接到case跟廠商碰面時，也都不知道會拿到多少錢，都是到場簽同意書然後領錢，有次剛好廠商跟我說，會給我4000元的車馬費，結果最後唐子元的太太竟然跟我說是3000元車馬費，然後還要抽成。」

▲▼孟若羽。（圖／孟若羽授權提供）

▲孟若羽透過媒體表達對唐子元及其太太的不滿。（圖／孟若羽授權提供）

孟若羽表示，「唐子元的太太其實有時跟我講話滿不客氣的，比方說，『喔妳下巴有點太短，去打一下玻尿酸』、『這邊削一點啊！』、之類的，我就回說，我會再去諮詢，後來唐子元說，他跟他太太每半年或是一年就會找整形醫師來家裡幫他們『維修一下，然後今年過年前，唐子元找了我跟金寶娜去他的家裡，說是要諮詢，但結果並不是。」

孟若羽說，「到了唐子元的家裡，看到了他太太還有醫師，他們簡單評估後竟然就要我跟金寶娜準備敷麻藥！說要開始進行微整！我當時趕緊踩剎車問，不是來諮詢而已嗎？唐太太就說，『不知道妳的耐痛程度啊！現在試試看，如果不痛以後就不用再打麻藥』，我趕緊找理由抽身。」

▲▼仔仔。（圖／仔仔授權提供）

▲仔仔認為唐子元很不尊重演員的身體。（圖／仔仔授權提供）

仔仔委屈地說，「我覺得這位經紀人很不尊重現場演員，因為不管是哪家廠商，在拍攝成人片的片場，偷拍演員的照片是大忌，但唐子元除了會偷拍，並在未經演員同意下PO到推特宣傳；更讓我傻眼的是，之我有拍了一套寫真，結果唐子元竟然把我的毛片PO出去跟同志圈的朋友宣傳，還要大家期待！或是我跟導演在對話，他就拍下那個畫面PO上網說我現在要拍BL（Boy love）的gay片。」

仔仔說，「那這樣之後如果是拍BL系列廠商問我，那這樣我該怎麼辦？是要打臉自己的經紀人說他做假還是怎樣？就會很困擾啊！」

▲▼唐子元一一回應。（圖／唐子元授權提供）

▲面對諸多指控，唐子元一一回應。（圖／唐子元授權提供）

面對諸多指控，唐子元一一回擊，首先，苡若稱自己的工作量太少，實際狀況是，她之前一個月接到3、4個case，跟我說壓力太大，希望減少工作負擔，所以才做了調整。再者，每次接案的價格，任何演員在上陣之前，都一定會知道。

再來，針對苡若說自己不上相的問題，發通告當天就告知妝髮自理，她也說自己在弄頭髮，但是她當下到場時，跟素顏沒有太大差別，而記者已經做好專訪在等待，我無法讓所有人等她化妝好再採訪，這部分，確實是她沒有做好身為藝人要有的專業意識，也是身為經紀人沒有好好教育他們，身為藝人應該要注意的部分。

對於金寶娜的指控，唐子元說，「我們有報表顯示她每個月的工作量，像今年1月，她一共也只接了約4個案，扣除抽成薪資就高達20幾萬了，這還不包含她私下去接酒店工作的錢！簡單來說，金寶娜會認為工作太過緊鑼密鼓，是因為她除了要拍片，晚上還去酒店上班，自己導致生活作息不正常，日夜顛倒。」

至於車馬費的部分，唐子元解釋，當時金寶娜到台中參加活動，當時廠商說好是3千元通告費加上1千元的交通費，要搭高鐵去才有多那1千，但是當天金寶娜是坐朋友車到現場，不是搭大眾交通工具，所以廠商當場就拿掉了那1千元，因此最後就是3千元的通告費，抽成完再交給她餘額。

▲▼唐子元。（圖／唐子元授權提供）

▲唐子元表示，面對這些不實指控，將跟律師討論對策。（圖／唐子元授權提供）

接著換孟若羽的指控，唐子元說，當時根本沒有要強迫他們進行微整，的確是諮詢，然後我太太是說，因為醫生的時間不好喬，當下如果有空有意願就可以開始進行，她們也不用出一毛錢！後來她們說要再討論看看，所以就沒有上麻藥或打針了。

最後是回應仔仔，唐子元表示，「在片場不是偷拍，而是經過同意後拍攝，仔仔或其他演員也有來跟我要照片，這些都有對話紀錄，至於我把他的毛片拿去跟同志圈宣傳，就是子虛烏有的指控，我根本沒有同志圈的朋友。」

唐子元說，「針對上述的抹黑及不實指控，我會跟律師討論看看如何處理，有些人到了一個地方，佔到了便宜就想貪婪地得到更多，對這幾位女優、男優已經沒什麼好說了。」

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