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桃園百大易肇路口科技執法3／1簽約　交通事故防制新里程碑

▲桃園市警局與中華電信簽約合作在全市百大易肇事路段，以科技執法照相舉發違規行為。（圖／桃園市政府警察局提供）

▲桃園市警局與中華電信簽約合作在全市百大易肇事路段，以科技執法照相舉發違規行為。（圖／桃園市政府警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市長鄭文燦全力推動交通事故防制工作，最慢於今年8月底前建置並啟用「111年度百大易肇事路口租賃式科技執法」，以提升桃園市科技執法量能，增加無形警力，進而降低交通事故死傷人數。

▲▼以科技執法期有效遏阻闖紅燈、紅燈越線、紅燈左右轉等違規行為。（圖／桃園市政府警局提供）

▲▼以科技執法期有效遏阻闖紅燈、紅燈越線、紅燈左右轉等違規行為。（圖／桃園市政府警局提供）

▲▼以科技執法期有效遏阻闖紅燈、紅燈越線、紅燈左右轉等違規行為。（圖／桃園市政府警局提供）

桃園市政府警察局表示，去年9月1日起，與中華電信股份有限公司合作20處租賃式科技執法，主要以照相舉發闖紅燈、紅燈越線、紅燈左右轉等違規，建置之路口前後期比較，取締件數提升約384%，交通事故率則下降約45%，交通事故防制效果良好，今年在鄭市長全力支持及推動下，預計編列總經費2,500萬元擴大在桃園市區百大易肇事路口建置科技執法。

警方並表示，為了發揮交通事故防制最大效能，由市警局交通警察大隊執法組與中華電信股份有限公司桃園營運處企業客戶科，共同成立科技執法小組，結合警政及企業之力量，以社會科學研究方法致力提升交通安全，於3月1日簽約後，分三組人員立即投入會勘及建置工作，務求全力最晚於今年8月底前完成建置並啟用執法。

建置之路口並採用大數據科學量化分析，需達每年發生各類交通事故20件以上、或交通違規件數達500件以上，或者依地理、轄區特性，事故發生機率較高，桃園市13行政區排序依續建置，用最少預算廣設100處科技執法設備，以打造桃園市用路人安全之交通環境。

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