鄉民自製「全台防空疏散地圖」　網狂推：希望用不到

▲台南市北中西區市議員參選人江明宗結合內政部警政署的資料，自製全台防空疏散避難地圖。（翻攝自防空疏散避難地圖）



圖文／鏡週刊

俄羅斯上月24日入侵烏克蘭引發國際關注，部分人士擔心中國也會對台灣採取行動，讓民眾好奇自家附近到底有沒有可以避難的地方，就有鄉民整理出全台防空疏散避難地圖，清楚標示地點、可容納人數，讓鄉民們狂推，但也表示希望用不到。

台南市北中西區市議員參選人江明宗2日深夜在PTT、臉書分享自製的「防空疏散避難地圖初版」，表示他利用內政部警政署整理的防空疏散避難專區中地下室位置資訊，進一步整合成單一地圖，有興趣的朋友可以實際去看看所在位置附近的地下室，避免緊急情況發生時才出現各種狀況。

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點開防空疏散避難地圖，若授權瀏覽器位置資訊便可自動定位，並以藍點標記使用者所在位置，每個區域都有標示該區的避難點數量，點開可以進一步展開這些點位資料，當圖示代表單一地點，點選後就能看到避難點地址、可容納人數等資訊。

不過江明宗也表示，大約還要1週時間才能把大部分資料跑完，因此現在的地圖資料還不是很完整，但都會即時更新，另外，由於原始資料並無經過標準化，所以不易確認有無遺漏。最後他也說，台灣是國際認定具有高度發生戰爭可能的地方，平時應該要有些準備與演練，期待相關單位可以更加重視。

貼文引起網友討論，表示最近越來越有危機感，「希望只看看但日後用不到」，也有人建議可以做線下版，畢竟戰爭時可能沒有網路；由於這些避難所有許多都是私人住宅、公寓的地下室，就有人表示若大樓被轟垮了裡面的人也都出不來，也會擔心不一定所有地下室都開放進入，且每個點動輒可容納百人以上，讓鄉民質疑內政部的資料到底正不正確，「有的地點我知道但是實際上根本沒那麼大容額啊」「每次都民間先做 上次口罩地圖也是一樣」。



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