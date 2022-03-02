▲基隆玉田里治安座談會，警宣導防詐騙三步驟口訣。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府警察局第一分局第三組、第五組、偵查隊及延平街派出所於3月1日至仁愛區水錦里里民活動中心舉辦治安座談會議宣導反詐騙、反竊盜及交通安全等事項，現場玉田里里長李碧霞、鄰長及多位里民一同共襄盛舉。

會議由里長李碧霞主持，基隆警一分局延平街派出所所長林文修聽取里長、鄰長及里民對本轄交通及治安之相關問題，共同探討解決之道。同時宣導防詐騙口訣：「聽」—聽清楚電話說什麼、「掛」—聽完立即掛電話，不讓情緒被操控、「查」—趕快撥打165反詐騙諮詢報案專線，防止歹徒取得不義之財。

▲基隆警宣導防詐騙三步驟口訣「一聽、二掛、三查證」。



基隆警第一分局五組巡官張哲豪提醒里民，家長若有老年人或小孩，出門時要穿著反光衣或亮色衣，特別是夜晚時視線不佳，除了遵守交通規則外，過馬路時更要隨時注意對向來車。

偵查隊小隊長陳青文提醒里民，要謹記「一聽、二掛、三查證」防詐騙三步驟口訣，外出一定要注意隨身物品及錢財，以防遭有心人士竊取，發現住家附近有可疑人士出入，可立即向轄區派出所告知。

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