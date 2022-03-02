燈會落幕！陳其邁談「小戴崩壞」　無人機掉樹上「一度想停飛」

▲高雄市長陳其邁2日接受YahooTV政論節目《齊有此理》專訪。（圖／翻攝自YahooTV）

記者許宥孺／高雄報導

2022台灣燈會完美落幕，不僅光雕秀讓人為之驚艷，無人機展演更是廣獲好評。高雄市長陳其邁2日接受網路政論節目訪問時提到無人機小插曲，坦言當晚有許多架無人機掉在樹上、地上，狀況非常慘，團隊甚至一度打算停飛，所幸最終找到問題，隔天仍完美演出。

高雄市長陳其邁2日接受YahooTV政論節目《齊有此理》主持人王時齊專訪，談到這次高雄燈會驚艷全台，也創造不少商機。陳其邁坦言，「還不錯，估算直接和間接(經濟效益)約200億左右」。王時齊則笑說：「燈會實在太美了！不管是臉書、推特上的美照，很多人的感想就是，『天啊！陳其邁！你創下新的歷史標竿，請問往後人家辦燈會該怎麼辦？』」

▲2022台灣燈會聲援烏克蘭，愛河灣點亮國旗色，燈會整體表現佳評如潮。（圖／記者許宥孺攝）

陳其邁表示，燈會是由史哲副市長負責，結合了國際團隊、動員6000多名工作人員，其中有很多還是高中生自己報名，擔任導覽介紹高雄，有些是負責防疫，忙了一個多月。

王時齊提到，燈會成果相當不錯，但還是有小插曲，例如2月24日的無人機展演，戴資穎的圖案沒有跑出來。陳其邁說：「那天是有人刻意干擾，有幾個特定頻段，針對特定地點用全頻段干擾的方式，包括NCC、電信警察都在調查，後來也拜託民眾，觀看表演就開啟飛航模式，無人機才順利起飛降落。」

▲▼2022高雄台灣燈會24日無人機展演出包。（圖／翻攝記者爆料網）

「最糟糕的情況是，那些無人機已經跟發射基地台失去聯絡」。陳其邁說，還好這些無人機有設定自動返航，萬一收不到訊號時知道怎麼回家，但後來發現，有很多無人機掉在樹上、地上，狀況很慘，Intel國際團隊也坦言，這樣的技術難度，是他們碰過最困難的一次，甚至一度打算隔天停飛，但是市府團隊覺得，觀眾和市民都很期待，市府團隊也不願放棄，才會在當晚就把所有可能變數盤點一次，設法找出問題並作出對策。

陳其邁說，當晚燈會結束約晚上11點多，團隊先把掉在地上的無人機一一撿回來，凌晨2、3點又再試飛一次，結果成功，大概就知道問題出在哪裡，隔天再次演出就相當完美。

▲▼2022台灣燈會無人機展演，重頭戲有球后戴資穎跳殺。（圖／記者許宥孺攝）

王時齊也讚許：「這是非常不容易，一整個晚上都在忙著解決問題，第二天去看燈會的人，還是可以看到無瑕疵的表演，這是高雄團隊厲害的地方，而且陳其邁有一個綽號是「緊緊緊」，每一次都叫幕僚「緊緊緊」，幕僚都被他催的很煩，但也因為這樣子的訓練，使得團隊碰到問題時，解決問題的速度也蠻快的。」

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