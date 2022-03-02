快訊／高雄雜草堆男焦屍身分曝　81歲地主疑「一動作」被燒死

▲警消撲滅火勢後驚見一具男焦屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市消防局2日下午4點多接獲轉報，路竹區高速公路旁，一處雜草堆發生火警，消防隊出動5車12人前往，抵達現場時，發現現場有多處零星火點，燃燒範圍約100平方公尺，立即佈線進行搶救，撲滅後發現一具男性焦屍。

據了解，死者是81歲老翁，而發生火警的田地，是他所有，他平日都會到這裡整地，今日下午他到田裡整地燒草，不排除當時被濃煙嗆暈倒臥田中，來不及逃生遭活活燒死，不過詳細狀況，警方仍在調查中。