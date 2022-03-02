最迷你贓物！怪男不偷手機「專拔SIM卡」　犯案動機超傻眼

▲邱姓男子遭逮時，表示過去曾被偷SIM卡盜刷，因為「不爽」，才會以同手法報復。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市大寮區近期發生多起「手機SIM卡」離奇消失案件，警方調查出，一名邱姓男子專趁工人不注意，拔走SIM卡並插入自己的手機開啟小額付款，2個月內盜刷儲值近6萬元遊戲點數，而犯案動機竟是邱男也曾被以此手法盜刷過，想依同手法報復，讓警方感到傻眼，全案依法送辦。

警方指出，大寮、林園地區在今年1月起，陸續有工人報案表示，在建築工地工作時，將手機放在一旁，手機裡的SIM卡卻被拔走， 收到手機帳單時，才驚覺被盜刷，承辦員警覺得很奇怪，「最有價值的手機不偷，卻拿走SIM卡？」

警方組成專案小組展開偵辦，經調閱監視器，交叉過濾比對，鎖定一名邱姓詐欺通緝犯，經掌握他的做案、逃逸路線後，在2月26日將他查緝到案，並在他身上找到其他失竊案件的SIM卡。

▲警方逮獲邱男，並在他身上起獲SIM卡。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲邱男專挑無人管制工地偷工人的SIM卡。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，邱姓男子會騎車到無人管制的工地，趁工人忙碌時，悄悄拿走手機拔走SIM卡，並插入自己的手機開啟小額付款，盜刷儲值遊戲點數，盜刷金額多寡取決於被害人發現時間，最少2000元、3000元，最多有1萬元，邱男共計犯下8件，得手近6萬元。

邱姓男子表示，他過去做工時，就曾被偷過SIM卡被盜刷，目前沒有固定工作，才會如法炮製，用同樣的手段來報復。對此說法，警方感到傻眼，也抱持懷疑，全案訊後依竊盜、詐欺罪將邱嫌移送高雄地檢署偵辦。