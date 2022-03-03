民眾黨批電業管理出了問題　「供電穩定成為笑話一場」

▲民眾黨呼籲經濟部改革電力政策。（圖／翻攝民眾黨臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

今日全台大停電事故，讓政府能源政策再度成為在野黨砲轟焦點，民眾黨3日表示，近年來停電事故頻傳，常常被誤解為能源是否足夠的問題，但實際上，應是台灣的能源管理、電業管理出了問題，呼籲經濟部督促台電改革、改進，「我們需要的不是誇大其詞或恐懼號召」。

民眾黨今發出臉書抨擊政府，「全台大停電，供電穩定成為笑話一場」。民眾黨指出，從昨日晚間開始到今天早上，從南部的區域限電到全台的大停電，經濟部長王美花與台電在記者會中證實，此次全台大跳電與興達電廠開關廠事故有關，具體因何種因素造成興達電廠緊急開關廠，目前台電還未進一步說明。

民眾黨強調，近年來，台電跳電、停電事故頻傳，然因國內各種利益團體與政治團的政治表述，總將問題導引至台灣能源是否足夠的問題。但綜觀從513大停電，到今日的事件發生，比起發電方法與能源使用的選擇，更彰顯出停電的因素，並不是「電夠不夠用？」的問題，而是台灣的能源管理、電業管理上出了問題。

民眾黨認為，513大停電後，經濟部組成「穩定供電專案小組」檢討問題並試圖釐清責任，讓未來的用電能夠穩定，但今日的全台大停電，這個小組，顯然並沒有解決台灣電力管理上的根本問題。

民眾黨表示，台電雖為國營企業，但台灣人對於切身需要的用電相關業務，卻沒有管理與監督的機制，沒有遵守政府透明化的義務。在台電的技術壟斷下，台電成為訊息黑幕，明明大停電已影響國民生活，台電卻無法提出解方，無法提出合理的因應辦法，解決時常跳電、停電的問題。

民眾黨呼籲，面對能源轉型問題，「我們需要的不是誇大其詞或恐懼號召」，台灣人民需要能源管理機制，讓大家的生活能夠被保障，對用電穩定有信心，不能每次都只討論發電方式，而大大的忽略能源管理。如這幾起停電，都是大型電廠出現問題，在緊急停機、關廠的情況下，導致全台大電網的用電衝擊，是否經濟部要督促台電，盡快往區域電網的方式改進，讓區域用電，不會因每幾個電廠的意外導致全台的用電問題。

民眾黨強調，經濟部應該要以政府透明化的標準，要求台電數據與經營管理透明化，讓國人能了解情況，更甚於集思廣益，一同討論對台灣最有利的用電管理模式。