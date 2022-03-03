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「513大停電」翻版！學者批台電「備轉容量率膨風」

▲3日上午全台無預警大停電，苗栗縣竹南1間診所受到停電影響，民眾只能暫時坐在一旁等候。（圖／記者黃孟珍攝）

▲今全台大停電，學者批是去年「513大停電」翻版，圖為苗栗1間診所受到停電影響，民眾只能暫坐一旁等候。（圖／記者黃孟珍攝）

記者許敏溶／台北報導

今天全台大停電，清大工程與系統科學系教授葉宗洸指出，這次事件宛若去年「513大停電」翻版，不同的是，去年興達電廠只有4部機組跳脫無法供電，今天則有9部機組無法供電，而事故發生前備轉容量率高達24.61%根本是「膨風的」，政府若不調整能源轉型政策，類似今天事件將不斷重演，建議讓正在除役中的核電機組可重新發電，才是解決發電問題最快解方。

對於今天全台大停電原因，葉宗洸分析，興達電廠共有9部機組，其中4部為燃煤機組、5部為燃氣機組，根據台電說法，是興達電廠開關場發生問題，興達電廠9部機組電力無法外送，造成南部電網電力供給瞬間下降，而南部電網有一個龍崎超高壓變電所，負責南部電力的輸配與調度，由於興達電廠瞬間電力被中止，造成龍崎超高壓變電所的反應不及，也讓龍崎超高壓變電所造成跳脫。

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葉宗洸指出，在龍崎超高壓變電所跳脫之後，因為龍崎所負責的電廠，除了出事的興達電廠外，還負責核三廠、大林電廠與南部電力的調配，上述這些電廠的機組電力，也因龍崎故障後而無法把電力往外輸送，最後台電只好全部降載處理。

葉宗洸表示，民眾若到台電官網看，可以看到興達電廠電力供應為0，也會看到南部的三座電廠電力供應也是0，主因就是龍崎故障後，造成其他三座電廠也必須降載；而事情發生後，因為一直有南電北送，事故造成南電無法北送，原本中部為彌補電力缺口而提高供電出力，加上北部用電本來就高於供電，因為電力出缺也要跟著提高，負責輸送電力的電驛站出現負載過高，而電驛站擔心負載過高造成損害，從電網中自動跳脫保護自己，結果導致電驛站相繼跳脫後造成全台大停電。

根據台電新聞稿，今天事故前備轉容量率達24.61%，葉宗洸認為這根本是「被膨風的」，若這是真的，等於可提供電力是707萬瓩，但興達9部機組無法送出來的電力才443萬瓩，若只是443萬瓩電力不見，還有近300萬瓩電力當預備，卻無法即時補充，在龍崎出事後造成全台大停電，他嚴重懷疑，台電目前公告的備轉容量率是「被膨風的」，把太陽光電放入備轉容量率，但因為太陽光電不穩定，若扣掉近期太陽光電可提供約15%備轉容量率，等於當時備轉容量率不到10%，也因不是反應真實備轉容量，結果興達電廠事故一發生，就造成全台大停電。

葉宗洸批評，今天事故就是去年513大停電翻版，但狀況更嚴重，因為去年興達電廠電力只有4部出不來，今天則有9部機組電力出不來，今天全台停電情況才會更嚴重，加上台電公告的備轉容量率又不切實際，拿太陽光電「來膨風」，導致無法有足夠電力來救援，導致今天狀況。

對於未來如何改善？葉宗洸建議台電，不要再拿膨風過的備轉容量率上網公告，而是公告即時的備轉容量率，民眾才能真正了解早上、中午傍晚或夜間剩下多少備轉容量，而且不要拿再生能源填補到備轉容量率內，因為再生能源不是穩定電力，無法拿來備載電力，其次是台電立即解決法定備轉容量率，機組數量若不夠，則要補足機組，來滿足法定備轉容量率。

葉宗洸認為，政府要走向非核家園，核電機組日後逐漸除役，未來供電量越來越少，而政府預計未來提高天然氣發電到5成，目前僅36到37%，但在2025年之前都不會有三接，天然氣供應量明顯不足，燃煤機組又不可能新增，只能讓現在僅存機組來負擔備轉任務，像今天消失電力太高，台電斧底抽薪方式，目前正在除役中的核電機組可以重新發電，才是解決發電問題最快解方，呼籲政府要盡快調整能源政策，否則類似今天狀況將不斷上演。

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