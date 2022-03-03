台鐵工會不滿公司化　交長籲「要自立自強」：別想百分百靠政府！

▲王國材接受震傳媒專訪。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

行政院今日通過台鐵公司化條例草案，交通部長王國材今日接受震傳媒專訪呼籲，工會不要以抗爭的方式溝通，也不要想百分百靠政府，政府「拿你幾塊地你就覺得怎麼樣」，不靠土地也無法達到自償目的，否則會達到公務舉債上限，他也說，願意做事的升遷快、不願意做事的就升遷慢，如此才公平。

王國材表示，台鐵公司化後，現職員工薪資福利不減，尊重其意願要維持現職或轉為公司員工身份，也可以公職到退休，薪資結構也會幫他們爭取，現職的也可維持資位人員，或選擇轉為從業人員，並會提供五年的猶豫期。

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針對工會反對意見，王國材表示，雖然出現激烈的抗爭或言語的攻擊，但是台鐵需要一個改變的機會重生，日本、韓國鐵路公司都完成公司化，尊重工會意見，但仍須展望下個百年。

▲台鐵將於2024年完成公司化。（圖／記者呂佳賢攝）

王國材表示，公司化母法下還有13條子法，目標於2024年完成。而台鐵的土地正是生財工具，許多車站用地都荒廢，具價值的車站就是台鐵的金雞母，副業開發和資產開發是很重要的收入來源。

王國材表示，「如果沒有好的組織，台鐵這些安全改革就很難落實，如果不改革，台鐵下一個一百年到底是什麼，公司的章程和子法，可以一一再討論，但母法送進立法院，我們要把握這個機會」。

王國材呼籲，工會不要只看現在的狀況，更不要都以抗爭溝通，台鐵必須自立自強，政府鬆綁土地法規，讓台鐵更能處理資產，有些事情都要靠台鐵，不能百分百靠政府，不要覺得政府拿台鐵幾塊地就怎麼樣，否則也會無法自償，變成公務機關舉債。