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台鐵局：設基金、編預算4面向解決4200億債務　「台鐵負債將為零」

▲▼台鐵公司化草案。（圖／交通部）

▲台鐵局公布台鐵債務處理說明。（圖／行政院提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

行政院會3日通過攸關交通部推動台鐵公司化轉型的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，台鐵局長杜微會中說明，截至去年底，台鐵一共有4208.01億元債務，交通部將設立基金承接其中1484.47億元債務，並由交通部編列預算，處理尚未支付員工的退撫金估約654.08億元，此將使台鐵公司的「負債為零」，讓公司有一個好的開始。

行政院發言人羅秉成今表示，台鐵事故頻繁對不起國人和家屬，為了與時俱進、讓乘客安心，非改不可，為了台鐵往前進，不能不改革，政府有這個決心和意志，並提出3個承諾：第一，政府負擔因歷史造成的包袱、補貼政策造成的虧損，也將承擔因基礎建設和重大維修造成的支出；第二，員工的福利和薪資絕不減損，但台鐵改革也不延遲；第三，尊重公司化後員工要選擇成為公司員工或公務員，請交通部讓歷史改革大力推進，不能再猶疑。

羅秉成轉述行政院長蘇貞昌裁示說，台鐵改革不容遲疑，儘管台鐵公司化過程受到各方關切，仍應排除萬難來處理，「台鐵改革不是為了改革特定利害關係人，而是要回到民眾有利，也就是說，安全和效率」。

杜微會中說明，「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」立法目的是為了提高台鐵的經營效能和競爭力，讓其財務體質健全、永續經營，條例明定台鐵公司由交通部獨資、採企業化經營，以及營運、治理、資產取得、債務處理、人員進用與管理、現職人員身分保障、福利、基礎設施及車輛處理、稅捐、政策性任務之補貼及資產開發彈性等內容。

對於台鐵債務問題，杜微說明，截至去年底，台鐵一共有4208.01億元債務，其中包括已經發行本票和向金融機構舉借的債務約1484.47億元，將由交通部設立基金處理，尚未支付員工的退撫金有654.08億元，將由交通部逐年編列預算支應，以及工程完工撥入台鐵營運使用財產的遞延負債1909.74億元，將由政府或公司承接，另還有159.72億元應付帳款，會按照一般程序處理，此將使台鐵公司的「負債為零」，讓公司有一個好的開始。

交通部次長胡湘麟補充，台鐵最關鍵的債務是其中1484億餘元部分將由基金承接，該基金由台鐵撥入現有等值的資產給基金，由基金處理後續相關事宜。

胡湘麟說明，台鐵局現在屬於公營事業機構，但是組織、人事仍然沿襲行政機關的制度，在營運、財務預算都受到行政法規的層層束縛，使自主空間有限，導致營運日漸僵化，難以因應外界環境變化和市場競爭，例如營運安全議題涉及台鐵「營運安全處」，但該單位仍然是任務編組，受限組織條例規定無法變成正式單位，未來公司化可以增加彈性，有助於台鐵公司發展。

▲▼台鐵公司化草案。（圖／交通部）

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