快訊／政院通過「台鐵公司設置條例」草案　3大承諾：政府補貼虧損

記者呂晏慈／台北報導

行政院會3日通過攸關交通部推動台鐵公司化轉型的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，行政院發言人羅秉成表示，台鐵不能不回應社會的期待及家屬的要求，不能不改革，同時提出3大承諾：政府將補貼因政策造成的虧損、基礎建設和重大維修支出，員工福利及薪資絕不減損，且員工可以選擇要成為公司員工或公務員。

▲行政院發言人羅秉成主持行政院會。（圖／記者陳家祥攝）

▼行政院拍板台鐵公司化，通過「台鐵公司設置條例」草案。（圖／行政院提供，下同）

羅秉成表示，台鐵服務國人歷史悠久、廣及大眾，不過因為長年累積的包袱，有許多僵化事實，其中包括配合政策累積造成的債務累積，但事故頻繁對不起國人和家屬，為了與時俱進、讓乘客安心，非改不可，相信台鐵員工也感受到社會的要求，或許有些員工擔心政府把過去的歷史包袱留給未來的公司承擔，或者影響到自身權益，請交通部長王國材一定要向員工說明，社會的期待、家屬的要求「不能不回應」，為了台鐵往前進，不能不改革，政府有這個決心和意志。

羅秉成表示，政府提出3個承諾：第一，政府負擔因歷史造成的包袱、補貼政策造成的虧損，也將承擔因基礎建設和重大維修造成的支出；第二，員工的福利和薪資絕不減損，但台鐵改革也不延遲；第三，尊重公司化後員工要選擇成為公司員工或公務員，請交通部讓歷史改革大力推進，不能再猶疑。

行政院長蘇貞昌日前接見太魯閣號受難家屬，席間6度致歉，強調自己身為國家最高行政機關代表，要負最大的責任，當場承諾一定要把台鐵改革過來；交通部長王國材去年4月上任後喊出台鐵「3年後國營公司化」目標，接著陸續召開近百場說明會，積極與員工溝通，終於在2月底時將「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」報行政院，後續經立法院審議通過後，預計2024年掛牌營運。