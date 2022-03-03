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加入烏克蘭國際軍團抗俄？　外交部：戰爭局勢動盪「不鼓勵國人」

▲▼烏克蘭亞速海沿岸城市馬里烏波爾（Mariupol）出現的烏軍坦克和士兵。（圖／路透）

▲烏克蘭亞速海沿岸城市馬里烏波爾（Mariupol）出現的烏軍坦克和士兵。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

俄烏開戰後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）宣布將成立外籍人士組成的新部隊，邀請外國人共同抵禦俄軍。外交部發言人歐江安3日在例行記者會回應媒體提問時表示，當然國人見義勇為的心情外交部完全理解，但是站在政府保護人民安全的立場，由於目前烏克蘭戰爭局勢動盪，人身安全將面臨很大風險，因此不鼓勵國人在這個時候前往烏克蘭。

歐江安今天表示，站在政府的立場，呼籲國人避免前往烏克蘭，主要是因為現在那邊發生了戰事，存在很高的人身安全風險，所以歷來發布旅遊警示和新聞說明時，都是請國人避免前往烏克蘭，以及建議儘速離開烏克蘭避免風險，「建議國人現在先避免前往烏克蘭」，當然如果國人見義勇為，想要參加國際軍來支援烏克蘭，這樣的立場完全可以理解。

此外，對於僑民撤離烏克蘭狀況，歐江安說，外交部在2月24日安排撤僑專車將第一批滯烏克蘭的18位國人安全撤至波蘭後，於台北時間3月2日上午約11時順利安排第二台專車，將受困於烏克蘭基輔、東部以及東南部的11名國人及9名配偶（共20人）順利撤離至波蘭。

歐江安表示，第二台撤僑專車共搭載20人，除了11名國人外， 其餘為國人配偶及烏籍眷屬；外交部基於人道救難考量，一視同仁，全數載運至波蘭，並請駐波蘭代表處及外貿協會基輔台貿中心派員前往烏波邊境接應照料，後續將尊重國人的意願提供返國或前往其他國家的必要協助。加計之前外交部第一波透過駐俄羅斯代表處、駐波蘭代表處、駐斯洛伐克代表處共同合作協助，以及經駐處懇勸自行撤離的國人，總計已有47位在烏克蘭的我國僑民順利離開烏克蘭。

目前國人仍滯留在烏克蘭境內計有9人，包括：基輔7人（增加2名新生子女及1名剛聯繫上的國人），烏國南部奧德薩1人，以及西烏利維夫市1人；駐俄羅斯代表處、基輔台灣貿易中心等政府單位均持續積極保持聯絡，提供最新訊息及安全建議，確保他們的人身安全。後續將尊重國人的意願，依其需要，提供必要協助。

外交部再次呼籲國人避免前往烏克蘭，同時強烈建議仍滯留在烏克蘭境內的國人儘速離境，前往安全地區。倘仍有尚未與我駐外館處聯繫的滯烏國人，請立即主動撥打駐俄羅斯代表處緊急電話+7-969-008-6111；或撥打基輔台貿中心電話：+380-44-537-0982。

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