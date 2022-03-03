外交部：援助烏克蘭27噸藥品及醫療器材　運抵德國法蘭克福

▲台灣捐27噸醫療物資援烏克蘭 。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

烏克蘭情勢嚴峻，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌2日宣布將捐出1個月所得，給援助烏克蘭捐款專戶。外交部發言人歐江安3日表示，我國已經向俄羅斯政府清楚表達中華民國台灣譴責的立場，同時向俄羅斯祭出經濟制裁，援助27噸醫療物資、藥品、醫療器材給烏克蘭，目前已經運抵德國。

歐江安今天上午在外交部例行記者會回應媒體提問表示，我國嚴厲譴責俄羅斯違反聯合國憲章來發動戰爭，俄羅斯是武力入侵烏克蘭，強占烏克蘭領土，俄羅斯的舉動破壞區域安全、全球和平穩定，也各國國際秩序、各國主權及保障領土完整、國際法的體系構成最嚴峻的威脅和挑戰。

歐江安表示，我國作為國際民主陣營最前線，堅定捍衛我國民主制度和法治人權價值，對於俄羅斯不以外交、協商的方式和平解決歧見，選擇發動戰爭、武力入侵、軍事威嚇手段，我國至為遺憾。此外，我國政府也參加對俄羅斯的經濟制裁，再度呼籲應該維持烏克蘭領土完整和主權獨立，反對以武力、威迫的方式來破壞現狀。

歐江安表示，我國將與美國等理念相近國家持續溝通協調，採取適當因應作為，希望烏克蘭早日遠離戰火、恢復和平穩定。

對於媒體提問，外交部是否約見俄羅斯駐台代表一事，歐江安強調，已經向俄羅斯政府清楚表達中華民國台灣譴責的立場，同時援助27噸醫療物資、藥品、醫療器材給烏克蘭，2月28日自台灣啟飛，目前已經運抵德國法蘭克福。

媒體也問及，若是國人想要參戰支持烏克蘭怎麼辦？歐江安回應，站在政府的立場，呼籲國人避免前往烏克蘭，主要是因為現在那邊發生了戰事，存在很高的人身安全風險，所以歷來發布旅遊警示和新聞說明時，都是請國人避免前往烏克蘭，以及建議儘速離開烏克蘭避免風險，「建議國人現在先避免前往烏克蘭」，當然如果國人見義勇為，想要參加國際軍來支援烏克蘭，這樣的立場完全可以理解。

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