蔡英文讚蓬佩奧人氣高　贈勳表彰對台美外交貢獻

▲蔡英文頒授「美國前國務卿蓬佩奧特種大綬景星勳章」。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文3日上午頒授美國第70屆國務卿蓬佩奧（Michael R. Pompeo）「特種大綬景星勳章」，表彰其長期支持臺灣國際參與，蔡英文表示，蓬佩奧為台美關係帶來許多突破的卓著貢獻、在台灣人氣很高，自己也要代表台灣人民，向前蓬佩奧表達最深的感謝。

蔡英文表示，過去蓬佩奧形容台灣是民主成功的故事、可信賴的夥伴及世界良善的力量，「今天我們很高興歡迎蓬佩奧前國務卿率團來訪，親身見證臺灣人民的友善和熱情，以及對民主自由的堅持。」

蔡英文指出，透過頒贈「特種大綬景星勳章」，除了表彰蓬佩奧對台美關係的貢獻，自己也要代表臺灣人民，表達最深的感謝。蓬佩奧不僅長期支持臺灣的國際參與，在任內更為台美關係帶來了許多突破。包括解除對台交往限制、對台軍售常態化，以及台美高層互訪層級不斷提高，這些都加深雙方的互動合作。

蔡英文表示，在蓬佩奧的支持之下，台美在區域民主治理、經濟、教育，以及公共衛生等多項領域，也建立了對話機制。像是「台美經濟繁榮夥伴對話」，在過去兩年連續舉辦，今年也預期將再次召開。

蔡英文指出，在去年台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議復談之後，也期待透過現有的機制，加強台美在各領域的合作，並且早日啟動雙邊貿易協定的協商進程，讓台美經貿關係可以更緊密。

蔡英文表示，近來，面對烏克蘭情勢發展，台灣也和美國等民主夥伴合作，參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁，「就在幾天前，我們也啟動了對烏克蘭的人道救援。台灣和美國共享民主自由價值，我們也希望，未來台美可以共同寫下更多民主成功的故事。」

蔡英文認為，像蓬佩奧這樣的美國好友來訪，都充分展現出台美之間深厚的情誼。尤其，蓬佩奧在台灣的人氣很高，來訪的消息一出來，立刻引起許多關注和討論，「希望未來蓬佩奧常常來訪，我們一起繼續為深化臺美關係努力。」