「自由不是理所當然」　蓬佩奧見蔡英文：美台會一直站在一起

▲前美國國務卿蓬佩奧。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／綜合報導

總統蔡英文3日上午頒授美國第70屆國務卿蓬佩奧（Michael R. Pompeo）「特種大綬景星勳章」，表彰其長期支持臺灣國際參與，蓬佩奧表示，若沒有捍衛自由的決心，無異於給予那些試圖破壞自由的人造成傷害的機會，「相信在蔡英文任內，不會看著別人來踐踏這樣對自由的渴望，美國也會持續與台灣站在一起。」

蓬佩奧表示，今天非常榮幸能夠與蔡英文會面，並接受這份殊榮。自己在美國時，就一直關心著台灣的人民，「台灣人民都是非常善良、熱情，而且愛好自由的。」

蓬佩奧認為，領導者必須提供給人民自由、繁榮及穩定的生活，他很高興蔡英文做到了，也非常高興看到台灣有這麼好的領導人，「我們不應該將自由視為理所當然，尤其是看到近來歐洲所發生的事情，就可以知道，自由需要愛好和平的人持續與共同合作來維護。」

談到其任內解除對台交往限制、推動台美高層互訪等，蓬佩奧表示，這些都是非常簡單、正確且合適的決定，這不僅是跨黨派或政治的，更是美國的承諾，同時也符合台美利益，並有助於持續深化雙邊關係。

蓬佩奧強調，若沒有捍衛自由的決心，或對破壞自由與人權的行為不聞不問，無異於給予那些試圖破壞自由的人造成傷害的機會。他相信在蔡英文任內，不會看著別人來踐踏這樣對自由的渴望，美國也會持續與台灣站在一起。

對於台灣政府與人民對烏克蘭的協助與貢獻，蓬佩奧也表達由衷感謝之意。