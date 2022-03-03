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停電火車受阻！台鐵「新營－枋寮」電車線無電無法行駛

記者李宜秦／台北報導

今早全台多區停電，台鐵官網通報，新營站至枋寮站間，即刻起辦理公路接駁，雙向列車均有延誤。

台鐵官網顯示，臺鐵自09:18起 ，受台電跳電事故影響，新營站至枋寮站間，即時起辦理公路接駁，成立一級緊急應變小組，南下/北上列車有延誤情形。

台鐵APP資料顯示，南迴線受阻車站有屏東、歸來、麟洛、西勢、竹田、潮州、崁頂、南州、鎮安、林邊、佳冬、東海、枋寮。

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西部幹線則包括新營、柳營、林鳳營、隆田、拔林、善化、南科、新市、永康、大橋、臺南、保安、仁德、中洲、大湖、路竹、岡山、橋頭、楠梓、新左營、左營、內惟、美術館、鼓山、三塊厝、高雄、民族、科工館、正義、鳳山、後庄、九曲堂、六塊厝、屏東。

因受台電跳電事故影響，新營=枋寮站間電車線無電

一、發生時間：111年3月3日9時18分。

二、發生地點：新營=枋寮站間

三、發生情形：受台電跳電影響，臺鐵局新營=枋寮站間電車線均無電。

四、受損狀況：

（一）受台電跳電影響，新營=枋寮站間電車線均無電，電力列車無法行駛。

（二）目前影響各級列車正在統計中。

五、應變措施：

（一）臺鐵局已成立一級應變小組，並啟動新營=枋寮站間公路接駁機制。

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵部分列車受停電延誤。（圖／記者呂佳賢攝）

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