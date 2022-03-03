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育嬰留停津貼支付8成薪！蘇貞昌編6000億投入社福支出

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院專案報告烏俄戰爭&amp;福島食品。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌2日主持「行政院社會福利推動委員會」，重申政府「從小顧到老」的立場，並從預算、政策及人力，建構完整的社會體系；而立法院近日通過的111年度中央政府總預算中，編列規模最大的正是「社會福利支出」，在少子女化政策、育兒津貼、不孕症的治療補助、長照預算等方面皆大幅提升。

蘇貞昌表示，已經核定「社會安全網第二期計畫」，未來政府5年將投入超過400億元經費，以強化社會安全網，並增加至近1萬名社工及相關專業人力。院長也指示相關部會運用新觀念與新科技，為即將邁入18歲的「新成人」與中高齡者及高齡者的福址持續努力。

蘇貞昌表示，蔡總統非常重視國人的全齡照顧，從小顧到老，並從預算、政策及人力，建構完整的社會體系；立法院近日通過今年度的總預算中，編列規模最大的即為「社會福利支出」，超過6000億元。

其中，「少子女化政策」預算從105年編列的150億元增加到今年的800多億元；育兒津貼每人從原本的2500元，提高到110年的3500元，而今年8月起更將提高到5000元；此外，政府也擴大不孕症的治療補助，自去年7月1日開始實施以來，申請人數已從109年的19人，大幅提升到目前的1萬5,000人；育嬰留停津貼從6成薪提高到8成薪、產檢假及陪產檢假也都提高至7天。

蘇貞昌進一步指出，長照預算在105年不到50億元，今年則增加到600多億元，足足成長12倍，這皆是蔡總統就任後，逐步務實貫徹大家的理想。此外，他也核定「社會安全網第二期計畫」，政府5年將投入超過400億元經費，以強化社會安全網，並增加至近1萬名社工及相關專業人力。

蘇貞昌強調，社會變化快速，人口移動與城市結構也與過去不同，譬如開會採視訊方式，以及遠距醫療、遠距教學。面對新時代、新產業、新社會、家庭結構，各部會都應有新觀念、新頭腦，並運用新方式及新科技，達到自主、自立，包括智慧科技、友善交通、住宅、居家安全及再就業等重要議題，都請相關部會有所因應。

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