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高雄淪「大停電重災區」　陳其邁硬起來：協助市民、廠商求償

▲▼全台大停電，高雄交通大亂。（圖／記者許宥孺攝）

▲全台大停電，高雄交通大亂。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

今（3）日上午9點7分台電因興達電廠開關廠事故，導致高雄及全台各地發生大規模停電，高雄市政府9時30分宣布緊急應變中心一級開設，市長陳其邁10點進駐指揮中心坐鎮，召開第一次緊急應變會議。針對這此停電，民眾、廠商不滿喊要求償，陳其邁強調，相關賠償等事故結束後，會全力協助市民跟廠商辦理。

陳其邁表示，這次停電因興達電廠開關廠事故，造成各發電廠停、跳電，當時他正主持晨會，接獲消息後，立即指示成立一級應變中心，要求各單位即時回報災情狀況。截至上午12時，高雄市總計約186萬戶受停電影響，已經有81萬戶恢復供電，尚有104萬戶停電，他已要求台電盡速搶修、恢復電力供應。

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▲▼高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自臉書）

高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自臉書）

由於一早無預警停電，導致民眾日常生活及店家受到嚴重影響，針對企業和民眾的損失，陳其邁表示，會先以救災為最優先的處理事項，至於其他在受電的損失或者是相關賠償，等事故結束後，會全力協助市民跟廠商來辦理。

高雄市政府說明，停電期間，在交通方面，陸續恢復運作，另11處大型路口裝置發電機，第一時間派出682人交警與義交50人疏導指揮。停電路口請民眾行經路口慢看停，注意交通安全。此外，捷運、輕軌停駛中，公車、渡輪、Youbike、高鐵、台鐵正常營運。

學校及醫療方面，目前所屬各級學校無災情通報，各校午餐供應無虞，25家急救責任醫院急診及各家長照機構（含住宿型、日照、團屋及家托）、精神照護機構、產後護理之家正常運作，12家醫院負壓隔離病房以緊急電源供應，84家醫院除高耗能醫療儀器設備暫停外，目前運作正常。另，疫苗冷藏狀況無異常，8站社區疫苗接種，持續辦理疫苗施打。

▲▼全台大停電！高雄爆37件電梯受困案，持續增加中。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全台大停電！高雄爆多件電梯受困案。（圖／記者吳奕靖攝）

消防局提醒，市民朋友暫時不要搭乘電梯、電扶梯，如遇受困，請勿驚慌，呼籲民眾應保持冷靜，撥打119等待救援，耐心等待復電同時並請注意自身安全。

經發局指出，產業園區已部分恢復供電，部分廠商啟動備援供電系統，維持生產，工業管線方面壓力無異常，市府已請台電公司儘速搶修復電，目前部分地區已陸續恢復供電。有關民生用水可能因高屏溪河堰停電無法抽取原水，已協調台電公司與自來水公司儘速協助，降低影響時間。

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