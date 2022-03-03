獨／大停電波及小學生營養午餐　淡水4校1800師生改吃鹹粥+餐包

▲鄧公國小除供應自校營養午餐外，還需供應3校營養午餐，卻受到興達電廠事故造成的大停電波及，學生營養午餐來不及準備，緊急先以鹹粥應急。（圖／攝影中心攝，下同）



記者林冠吟／綜合報導

3日上午9點多興達電廠因為開關場事故，導致南北地區供應失衡，進而造成全台各地大停電，全台民眾多因而受到波及影響，由於停電時間為上午9點多，正好是國小營養午餐的準備時間，其中淡水鄧公國小的團膳廚房除需供應自校營養午餐外，還需供應其餘3校午餐，由於突發性停電1小時半，中央廚房沒電可以煮，只能摸黑煮飯，緊急先以鹹粥配餐包的方式應急，避免師生餓到，共計約有1700至1800名師生受到影響。

鄧公國小校長謝芳儒對此表示，由於事發真的太突然，學校的中央廚房除供應自校全校師生的營養午餐外，還有供應3所學校，包含育英國小、坪頂國小與水源國小的營養午餐，但上午9點多無預警停電，停電時間約1小時半，直至中午近11點才復電，讓工作人員措手不及，完全無法著手準備。

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謝芳儒指出，停電的時間剛好是中央廚房最為忙碌的時段，但無電可用，直接造成中央廚房無法按照原有菜單供應小朋友營養午餐，為不讓4校共1700至1800名師生陷入沒有營養午餐可吃的窘境，情急之下摸黑以準備程序較短的鹹粥配餐包，先應急當作營養午餐，就是不希望師生們餓到。

此次營養午餐突遇變故，讓營養午餐無法像往常一樣豐盛，謝芳儒也對此致歉，但強調一定保證可以讓全部師生都有吃到，此次突遇不可抗力的狀況，鄧公國小也會討論後續補償方式，所幸此次受到影響的師生們，也都能體諒此次的突發狀況。