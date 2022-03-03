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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／感謝挺台灣！蔡英文接見蓬佩奧　親頒「特種大綬景星勳章」

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

烏克蘭情勢危急之際，美國接連有重量級使團、外賓訪台。前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）伉儷2日晚間抵台，大讚「很高興來到台灣」。由於蓬佩奧過去在前總統川普時代親台、挺台的立場，讓台美關係大大躍進，3日總統蔡英文在接之外，還將頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰其對提升台美關係的卓著貢獻。《ETtoday東森新媒體》將全程直播。

美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫帶領特使團閃電訪台，短短30小時旋風式訪台，展現台美間穩定的互動關係。而特使團前腳剛走，緊接著前國務卿蓬佩奧在2日晚間抵台，不論官方或是民間，美國都展現對台灣的強力支持。

總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯歡迎長年力挺台灣的龐培歐前國務卿訪台。蔡總統預計將在3月3日上午，於總統府接見蓬佩奧前國務卿，並頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰其對提升台美關係的卓著貢獻。

張惇涵說，眾所皆知的是，蓬佩奧前國務卿是堅定支持台灣的國際重要友人，在其國務卿任內，大力推動台美關係深化進展，不僅強化美國政府對台灣的安全承諾，也開創多項雙邊機制，並簽署多項合作協議。在他卸任後，仍經常公開為台灣發聲，力挺民主台灣。

張惇涵表示，對於力挺台灣的國際情誼，我們都至為珍惜，對於蓬佩奧前國務卿對台灣的大力支持，我們由衷感謝。近期美國重要友人相繼訪台，充分展現美國跨黨派一致對台灣「堅若磐石」的支持。我們也期盼，台美在此堅實的基礎上，持續深化各項領域的合作夥伴關係，共同維護區域和平穩定與繁榮發展。

▲▼蓬佩奧夫婦晚間抵台　揮手致意讚：很高興來到台灣。（圖／翻攝自直播）

▲蓬佩奧夫婦晚間抵台，揮手致意讚。（圖／翻攝自直播）

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