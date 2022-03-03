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對蓬佩奧最印象深刻照片曝　台大仁醫送愛心：最挺台灣的人來了

記者陳俊宏／綜合報導

烏克蘭情勢危急之際，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）伉儷2日晚間抵達台灣。對此，台大仁醫施景中表示，印象最深刻的就是，頂著西點軍校第一名畢業光環的蓬佩奧，穿著長短褲在廚房洗碗盤，而太太和友人在一旁打牌的照片。

▼施景中最印象深刻蓬佩奧這張洗碗照。（圖／翻攝蓬佩奧推特）

（圖／翻攝Mike Pompeo推特）

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施景中在臉書貼出一個愛心符號說，最挺台灣的人來了，外電翻譯社團口耳相傳都說「有龐就給讚」，台灣該送什麼禮物給蓬佩奧呢？「我看過他穿T恤下圍棋，右手還拿著台灣鳳梨乾一邊啃著，以表達對台灣農民的支持。」

施景中指出，不過，蓬佩奧已經減重40公斤，送他甜點又不大好，「總之希望他在台灣，盡享我們友好的人情味，呼吸和美國一樣自由的空氣。」

▼蓬佩奧和兒子尼克。（圖／翻攝蓬佩奧推特）

（圖／翻攝Mike Pompeo推特）

蓬佩奧在廚房的洗碗照片，其實是他2019年12月PO在推特上，他當時說，「感恩節時，尼克（兒子）和我在廚房幫忙蘇珊（太太），我們承諾明天的耶誕節會做得更好！」

烏克蘭情勢危急之際，美國總統拜登指派由前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）帶領的特使團訪台，緊接著蓬佩奧伉儷也在2日晚間抵達台灣。蓬佩奧大讚，很高興來到台灣，相信接下來會有很美好的幾天。

外交部說明，蓬佩奧在3月2日至5日訪問台灣，期間將晉見總統蔡英文，接受副總統賴清德款宴、拜會立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，並接受吳部長款宴。蓬佩奧並應遠景基金會邀請於3月4日出席演講活動，也將與國內政、商、學等各界人士交流互動，強化台美間的緊密友好關係。

遠景基金會表示，蓬佩奧政治經歷豐富，曾於2018年4月至2021年1月間擔任美國國務卿，也曾任中央情報局局長及聯邦眾議員等要職；蓬佩奧來訪充分展現美國兩黨一致對台灣「堅若磐石」的支持，以及台美全方位夥伴關係的緊密友好。

▼蓬佩奧夫婦2日晚間抵台。（圖／翻攝直播共訊畫面）

▲▼蓬佩奧夫婦晚間抵台　揮手致意讚：很高興來到台灣。（圖／翻攝自直播）

▲▼蓬佩奧。（圖／路透）

▲▼蓬佩奧以前的體態。（圖／資料照／路透）

▲▼蓬佩奧。（圖／路透）

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