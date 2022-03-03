拜登代表團、蓬佩奧訪台　他諷「大內宣」已暴露台海安全自信指標

▲蓬佩奧夫婦昨2日晚間抵台，揮手致意讚：很高興來到台灣。（圖／翻攝自直播）

記者任以芳／北京報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）選在「烏俄衝突」敏感時機來訪，用意為何？接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問兩岸學者認為，蓬佩奧有明確政治目的，一方面在共和黨內爭取提名下屆美國總統做準備，累積政治資本；一方面向北京傳達美國朝野兩黨對台政策「一致性」的訊息，給予蔡英文政府支持，達到雙贏效果，但也暴露台灣政府處理「台海安全自信心指標」是非常的低。

號稱「最挺台」的蓬佩奧即將展開4天訪台行程，總統蔡英文預計3日上午，於總統府接見蓬佩奧前國務卿，並頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰其對提升台美關係的卓著貢獻。

蓬佩奧高調訪台，即使曾是美國內閣閣員首席的國務卿，但身份已是卸任官員，一來政治敏感性降低，二來給予台灣支持，某種程度上顯示，台美官員接觸層級又稍稍往上提升，外界認為是台美關係深化好現象。但美國一直以來給予台灣的反饋，依然是不觸碰「北京底線」為原則。

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

中華戰略學會研究員張競分析，從拜登派代表團到蓬佩奧訪台，台灣政府不斷大內宣台美關係，同時也暴露對於處理台海安全自信心指標是非常的低。「台海安全指數穩定，綠營政府自然淡化處理。越是對自己有信心，越不會努力炒作，越是對自己沒自信，越要拚命炒作。」

上海東亞研究所副所長王海良認為，「蓬佩奧過去在任沒做到事情現在來做，似乎沒有太大意義。絕大部分還是為自己政治生涯鋪路，利用訪台來累積政治利益。對民進黨執政團隊來說，只要美國願意派人來，身份層級不重要，照樣做好接待和大內宣，如此而已。」

近年蔡英文政府「對抗北京、與美同盟」努力提升國際能見度，換來代價就是「台海安全自信指數」的不穩定，蓬佩奧的來訪正好製造雙贏。台灣可以強化美台關係良好，蓬佩奧可為印太戰略鷹派身份增加政治籌碼，有利於角逐在共和黨內爭取提名參選下一屆總統的機會，同時又向北京釋放傳達美國朝野兩黨對台政策「一致性」的訊息。訪台實際作用已經不重要，雙方各取所需最大利益化才是關鍵。