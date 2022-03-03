　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

拜登代表團、蓬佩奧訪台　他諷「大內宣」已暴露台海安全自信指標

▲▼蓬佩奧夫婦晚間抵台　揮手致意讚：很高興來到台灣。（圖／翻攝自直播）

▲蓬佩奧夫婦昨2日晚間抵台，揮手致意讚：很高興來到台灣。（圖／翻攝自直播）

記者任以芳／北京報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）選在「烏俄衝突」敏感時機來訪，用意為何？接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問兩岸學者認為，蓬佩奧有明確政治目的，一方面在共和黨內爭取提名下屆美國總統做準備，累積政治資本；一方面向北京傳達美國朝野兩黨對台政策「一致性」的訊息，給予蔡英文政府支持，達到雙贏效果，但也暴露台灣政府處理「台海安全自信心指標」是非常的低。

號稱「最挺台」的蓬佩奧即將展開4天訪台行程，總統蔡英文預計3日上午，於總統府接見蓬佩奧前國務卿，並頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰其對提升台美關係的卓著貢獻。

蓬佩奧高調訪台，即使曾是美國內閣閣員首席的國務卿，但身份已是卸任官員，一來政治敏感性降低，二來給予台灣支持，某種程度上顯示，台美官員接觸層級又稍稍往上提升，外界認為是台美關係深化好現象。但美國一直以來給予台灣的反饋，依然是不觸碰「北京底線」為原則。

▲▼美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

中華戰略學會研究員張競分析，從拜登派代表團到蓬佩奧訪台，台灣政府不斷大內宣台美關係，同時也暴露對於處理台海安全自信心指標是非常的低。「台海安全指數穩定，綠營政府自然淡化處理。越是對自己有信心，越不會努力炒作，越是對自己沒自信，越要拚命炒作。」

上海東亞研究所副所長王海良認為，「蓬佩奧過去在任沒做到事情現在來做，似乎沒有太大意義。絕大部分還是為自己政治生涯鋪路，利用訪台來累積政治利益。對民進黨執政團隊來說，只要美國願意派人來，身份層級不重要，照樣做好接待和大內宣，如此而已。」

近年蔡英文政府「對抗北京、與美同盟」努力提升國際能見度，換來代價就是「台海安全自信指數」的不穩定，蓬佩奧的來訪正好製造雙贏。台灣可以強化美台關係良好，蓬佩奧可為印太戰略鷹派身份增加政治籌碼，有利於角逐在共和黨內爭取提名參選下一屆總統的機會，同時又向北京釋放傳達美國朝野兩黨對台政策「一致性」的訊息。訪台實際作用已經不重要，雙方各取所需最大利益化才是關鍵。

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
快訊／無預警停電慘了　台南「9地區」緊急停水
快訊／柯文哲趕行程到一半　北市105處交通號誌故障
快訊／台電：上午9點07分高雄「興達電廠」發生事故
台電剛掛保證「今年供電沒問題」　網罵爆：都還沒夏天
快訊／台電：南部將啟動「分區輪流停電」
診所停電！打疫苗人塞爆　醫憂喊「冰箱倒數中」：恐要報廢
快訊／網傳「興達電廠爆炸」真相曝　轉發2017假新聞
大停電！　網驚喊「1個人」神預言：根本先知
快訊／高雄捷運、輕軌全面暫停營運
快訊／台中10區黑一片！　4人受困電梯
快訊／全台大停電　北、中、南斷電原因曝！
快訊／全台大停電！　北市傳多起火警、電梯受困
快訊／交通大亂！　台電：大潭電廠6部機組異常
快訊／台電大範圍事故！大潭、興達發電機異常全台大停電
快訊／新北37件電梯受困　侯友宜坐鎮災害應變中心
快訊／全台各處大停電　台電：清查原因中
小心開車！　大停電「紅綠燈不亮了」　
快訊／全台大停電　台電：大範圍事故
快訊／全台大停電！高雄輕軌停駛　全市傳4起受困
快訊／全台大停電　台電網站掛了「一片白」
快訊／全台各地大停電！　上班一半突漆黑一片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

俄羅斯國家館電商被陸網友「洗劫一空」　俄商駐華大使拍影片感謝

上海再通報「2例台灣輸出病例」　春節後累計已21例

中國留學生遭俄軍「包圍掃射」1人中彈受傷！幸存者淚曝追殺細節

拜登代表團、蓬佩奧訪台　他諷「大內宣」已暴露台海安全自信指標

2022兩會／「烏俄危機」考驗陸中立外交　拒絕和西方國家選邊站

2022兩會／解放軍軍費受矚目　料維持「較高增速」

女學生哭求陸駐烏使館！被回「都成年人了」淚潰　9分鐘音檔曝光

港增55353例！30名2歲以下幼童進加護病房　醫：免疫系統未成熟

港區委員倡「香港建共產黨展覽館」　民建聯兩會提21項建議及提案

港激增55353例確診「117人死亡」　美國對港旅遊警示升至最高

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

澤倫斯基：俄先停火再談判　呼籲北約設禁飛區阻擋攻擊

女兒「想讀政大」她秒勸：別去！　 女主播4分析釣出一排校友認同

澤倫斯基：人民為自由生存而戰　歐洲議會演說「全場起立鼓掌」

「俄羅斯惡魔連老人也殺！」烏克蘭舞者拍片求救：我不想死

俄羅斯國家館電商被陸網友「洗劫一空」　俄商駐華大使拍影片感謝

上海再通報「2例台灣輸出病例」　春節後累計已21例

中國留學生遭俄軍「包圍掃射」1人中彈受傷！幸存者淚曝追殺細節

拜登代表團、蓬佩奧訪台　他諷「大內宣」已暴露台海安全自信指標

2022兩會／「烏俄危機」考驗陸中立外交　拒絕和西方國家選邊站

2022兩會／解放軍軍費受矚目　料維持「較高增速」

女學生哭求陸駐烏使館！被回「都成年人了」淚潰　9分鐘音檔曝光

港增55353例！30名2歲以下幼童進加護病房　醫：免疫系統未成熟

港區委員倡「香港建共產黨展覽館」　民建聯兩會提21項建議及提案

港激增55353例確診「117人死亡」　美國對港旅遊警示升至最高

停電火車受阻！台鐵「台南－枋寮」延誤　啟動公路接駁

台南昨晚停電引發全台大停電？　台電：詳細原因調查中

退休後迎來新生活！興趣加乘讓載客服務變得更貼心　他們都是消費者的「最佳選擇」

正想搭電梯拿早餐卻停電！苦主哀號「我住15樓」腿軟走到1樓：要死了

全台大停電賣場也受影響！全聯、美廉社門市被波及

快訊／全台大停電　南投縣+台中霧峰、大里7萬4239戶受影響

春夏夢幻新鞋！IU「NB奶茶增高鞋」太燒　PUMA花卉焦糖底必敗

不斷更新／全台大停電！　台電：電力系統出了問題

快訊／無預警停電害無法供水　台南「9地區」緊急停水3.5hrs

台電粉專遭出征！網驚見1巧合「早預告停電」：又要停多久

彈頭亂罵徐乃麟被告！手寫信致歉　乃哥親回應…曝和解最後決定

大陸熱門新聞

女學生哭求陸駐烏使館！9分鐘「無助音檔」曝光

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

中國留學生遭俄軍包圍掃射！1人中彈受傷

「烏俄危機」考驗陸中立外交

又輸了！無印良品吿大陸山寨商標無效遭駁回

兩岸互不隸屬　國台辦：「謀獨」跳越高摔越慘

陸網紅囚禁鐵籠女13年！疑擄走女大生當性奴

港30名2歲以下幼童進加護病房

2022共軍軍費料維持「較高增速」

美前官員接連訪台　暴露「台海安全自信指標」

俄羅斯國家館電商被陸網友「洗劫一空」 俄商駐華大使拍影片感謝

台灣輸出病例突狂增！上海通報發現6例

陸外交部：台灣不關日本的事

富少殺死女友9次減刑！一出獄再打死老人

更多熱門

相關新聞

對蓬佩奧最印象深刻照片曝　醫：最挺台灣的人來了

對蓬佩奧最印象深刻照片曝　醫：最挺台灣的人來了

烏克蘭情勢危急之際，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）伉儷2日晚間抵達台灣。對此，台大仁醫施景中表示，印象最深刻的就是，頂著西點軍校第一名畢業光環的蓬佩奧，穿著長短褲在廚房洗碗盤，而太太和友人在一旁打牌的照片。

蓬佩奧夫婦晚間抵台　揮手致意讚：很高興來到台灣

蓬佩奧夫婦晚間抵台　揮手致意讚：很高興來到台灣

日相岸田：密切關注俄烏對台海影響

日相岸田：密切關注俄烏對台海影響

嗆「射殺蓬佩奧」！遠景基金會收恐嚇信

嗆「射殺蓬佩奧」！遠景基金會收恐嚇信

掛歡迎看板獲蓬佩奧轉發　「超驚喜！」

掛歡迎看板獲蓬佩奧轉發　「超驚喜！」

關鍵字：

蓬佩奧大陸台海

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！上班到一半突然漆黑一片

全台大停電　興達電廠傳機組異常跳電

快訊／全台大停電　台電：大範圍事故

快訊／全台大停電　台電網站掛了一片白

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

蔡依林「巧手被難倒」新興趣曝光！深U居家服外洩渾圓美胸

新竹傳出連續「巨響」！在地人傻「窗戶在震動」曝真相

快訊／信義區停電了　台北網友怨：突然就斷

快訊／全台大停電！高雄輕軌停駛了

強冷空氣探10℃時間曝　鋒面掃過雨勢加大

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

熊熊「床上激烈震動」180秒片外洩！被拉進房撲倒

快訊／全台大停電　台電證實：南部電力系統故障

約炮只做半套沒帶她看電影　男大生挨告

貨輪滿載名車遭巨浪拍翻！122億沉海底

更多

最夯影音

更多
彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」
直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面