阻斷網路假訊息！Google新聞功能移除俄羅斯國營媒體

▲Google已將俄國國營媒體自新聞相關功能中移除。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／中央社加州奧克蘭1日綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭招致國際制裁後，Alphabet旗下Google今天證實，已將今日俄羅斯（RT）等俄國國家資助機構自Google News在內的新聞相關功能中移除。

路透社報導，Google全球事務總裁華克（Kent Walker）今天在部落格發文指出，「在這場獨特危機中，我們正採取獨特措施遏止錯誤訊息的傳播，阻斷網路假訊息」。

Google此前已在廣告工具和YouTube若干功能中，針對俄羅斯政府資助的新聞公司施以限制。

今日俄羅斯副總編輯貝爾金娜（Anna Belkina）今天聲明，封鎖今日俄羅斯的各家科技公司，至今沒有任何證據指出，「RT這幾天報導和接下來報導的新聞並非事實」。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，世界各國政府對莫斯科當局祭出多項經濟制裁，科技和社群媒體業者也面臨著做出相關回應的壓力。

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms今天表示，俄羅斯國營媒體帳戶以及與連上它們網站的內容，在Meta旗下所有平台的全球能見度都會降級。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Meta Platforms全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）發布聲明說：「我可以證實，我們將俄國各官媒的臉書頁面和Instagram帳戶的內容降級，讓它們更難以在平台被搜尋出來。」

推特（Twitter）前一天也宣布類似舉措。

Meta和推特先前都對它們認定為俄國官媒的帳戶加以標註，今天宣布的額外措施涉及對相關連結附加標籤，並下調俄國媒體帳戶和連結的級別。