4男5小時喝6瓶威士忌爛醉　揮刀互傷險出人命「想不起原因」

▲▼台中4名男子開心喝酒，後來發生口角互毆，全身多處刀傷，悲劇收場。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市南屯區新德街一間鐵皮屋昨天上午7點多傳出凶殺案，27歲張姓男子和34歲黃姓男子全身多處刀傷，血流如注，黃持摺疊小刀攻擊張時，左大腿疑似因為拉扯也被刺傷，警方到場發現，4名男子從半夜2點喝到清晨7點，地上有6、7罐空的威士忌，而黃男抽血酒測值超過1mg/L，已呈爛醉狀態，完全說不清行兇原因。

▲這間外觀是鐵皮屋，其實裡面裝潢不錯，屬私人喝酒聊天喝酒場所，由於位居偏僻，且常有多人進出，早已是警方重點巡邏目標，有時還會派員埋伏，查看有無不法或是通緝犯出沒。

▲黃行兇後友人還將兇刀藏起來。

張男、黃男、28歲謝男和21歲彭男等4人，21日凌晨2點就在該處的客廳飲酒、唱歌，後來謝、彭2人到隔壁泡茶、休息，張、黃2人繼續喝，直到7點多，客廳傳來吵鬧聲，謝、彭2人衝到客廳，張男和黃男全身多處刀傷，渾身是血，彭男見黃男手上持有刀子，於是將刀子拿去2樓臥室藏放，再撥打119報案。

警消趕緊將2人送醫，張男頭、肩、臉部撕裂傷及膝蓋瘀青，送往大慶中山醫院，一度因陷入昏迷有生命危險，經開刀後已無大礙，目前在加護病房觀察，黃男左大腿有刀刺傷，抽血酒測值竟超過1mg/L，爛醉如泥。

警方等黃男意識較為清楚後才訊問，黃男坦承持摺疊小刀刺傷張男，但自己為何受傷，黃辯稱是張拿椅子攻擊，警方懷疑椅子不可能造成如此深的傷口，應是2人拉扯中被刺傷，至於口角原因，黃男支吾其詞，說不清楚，警方認為泥醉成這樣，應該也記不得，黃男雖不追究，不對張男提告，但警方仍依殺人未遂罪嫌，將黃移送台中地檢署偵辦。