【廣編】北歐硬漢風格　限量高原騎士HITCHHIKER單一麥芽威士忌品酩組

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【廣編特輯】

圖、文／台灣愛丁頓寰盛洋酒提供

最適合：與同為硬漢的兄弟乾一杯！

位在英國極北之境的奧克尼群島，全部人口中有1/3為維京血統，高原騎士Highland Park酒廠匠人更多為維京勇士後代，為這座全英緯度最高的酒廠添了許多傳奇色彩。高原騎士在台灣以雪莉桶為主流的威士忌市場中，以屢次獲獎的煙燻雪莉與石楠花蜜的完美均衡做出高識別度。

高原騎士HITCHHIKER品酩組使用正統維京圖騰，象徵來自北緯59度的祝福，透過令人嚮往又傳奇的北歐神話，肯定能夠替圍爐現場創造不少焦點話題。此外，高原騎士12年威士忌充滿北歐硬漢風格，非常適合男性飲迷與麻吉一起分享共飲，聊聊當年的趣事、或是同梯的甘苦......等回憶。重點是，隨盒附贈高原騎士原酒Cask Strength Release No. 2單一麥芽威士忌迷你瓶，那宛如液態「煙燻胡椒堅果糖」的原酒風味，稱之為最男人味的酒也不為過，致敬騎士靈魂，與叛逆不羈、勇於挑戰的精神來迎接2022年新的開始。不管是作為個人私藏、還是與親朋好友同桌分享都相當適合！

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