【廣編】元旦情侶竟然是他們？！ 「火神CP」劉冠廷、陳庭妮新光三越台中「麥卡倫Cacao星球」甜蜜合體

▲劉冠廷（左）、陳庭妮（右）擔任麥卡倫一日店長。

圖、文／麥卡倫提供

繼2021年《火神的眼淚》合作後，「伶陽CP」組合的劉冠廷、陳庭妮，戲裡戲外都成了粉絲們公認的絕配。這次兩人再度合作，成為《麥卡倫THE HARMONY 造訪 Cacao 星球 探索和諧之旅》特展的一日店長，在展場中，了解麥卡倫年度限量系列《麥卡倫THE HARMONY 造訪 Cacao 星球 探索和諧之旅》的風味揭秘，金色漩渦把豐富的味道分別以視覺、嗅覺、味覺呈現，最後呈現出馥郁的巧克力風味，讓他們深入其境的了解麥卡倫釀酒工藝，及為何讓眾人們醉心之奧妙。

隨著體驗的腳步來到吧台，一杯由麥卡倫釀酒師Polly Logan，與米其林三星甜點主廚Jordi Roca所創作的年度限量款《麥卡倫The Harmony Collection Rich Cacao可可協奏曲》，搭配一片台灣在地職人推出的巧克力，威士忌與巧克力的絕妙組合，劉冠廷認為這樣的搭配能深刻感受到豐富的風味層次；陳庭妮則說威士忌和巧克力是很好的搭配，就像她與劉冠廷是好朋友一樣，默契十足。

品飲過後，劉冠廷將手機鏡頭對著桌上的品飲杯，發現螢幕出現金色漩渦，其中還可見風味元素，讓他再度回憶起方才的味覺體驗。陳庭妮以AR濾鏡，發現在揮手的時候，亮眼的金色星芒隨之起舞，一連拍了好幾次玩得愛不釋手。劉冠廷及陳庭妮都很推薦台中作為走春及旅遊的地點選擇，而緊接著的西洋情人節，麥卡倫可可協奏曲與巧克力的搭配，則是最有大人味且最具甜蜜涵義的情人節禮物。

《麥卡倫THE HARMONY 造訪 Cacao 星球 探索和諧之旅》期間限定沈浸式體驗

日期：即日起至 2022 年 2 月 28 日（週一）

地點：新光三越台中中港店 2F（台中市西屯區台灣大道三段301號2樓）

時間：11：00～22：00（週六日10：30～22：00）

＊本活動僅限18歲以上參與