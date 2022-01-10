過年威士忌怎麼選？網友票選評價No.1的威士忌之王

▲獲網友高評價NO.1的頂級威士忌為—「Royal Salute皇家禮炮」，擁有堪稱「年度之最」的王者品味。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

年節將至，搜尋引擎上有各種美酒搭餐的關鍵字，在威士忌餐酒配的世界裡，增一分太濃，減一分太淺，哪一支酒的平衡工藝最完美？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『威士忌品牌』相關文本進行評比，調查出獲網友高評價NO.1的頂級威士忌為—「Royal Salute皇家禮炮」，擁有堪稱「年度之最」的王者品味，在即將到來的年節歡聚餐桌上絕對少不了它。

「年」味最焦點，新奢世代的威士忌

哪一瓶威士忌最好？看著琳琅滿目的酒架，要買哪一瓶才不NG？無論是搭餐或是純飲，帶著網友最高評價第一的皇家禮炮去過年，絕對將聚會質感升級成高規格的頂級饗宴。

皇家禮炮與「歡聚」、「慶祝」的淵源特別深，它風靡歐洲上流圈超過七十年，最初為英國女王伊莉莎白二世登基加冕特別調和的紀念酒，後來便「出席」在「英國君主制」生活中的每一個重大事件，它以極致工藝、歲月累積與「威士忌之王」的稱號，成為「新奢欽點，歡聚首選」的美酒代名詞，適合各種慶祝聚餐時刻，也在象徵膽識雄心的「金虎年」躍成餐桌主角。

「別人的終點，只不過是我們的起點。」當最低年份為多數威士忌至高的門檻，便為不必言喻的絕對珍罕，每一滴都是高年份的凝聚，品味皇家禮炮，如同紀念一場最佳年份調和成的「豐收」，在歡聚的日子傳承不同世代的記憶，數十年創造時代潮流的威士忌之王，在餐桌上倒出了象徵跨世代的饗宴味覺，以極度豐富的風味與層次，橫掃2021英國國際烈酒大賽（ISC）奪下3座雙金、4項金牌的至高榮耀，最適合在年節餐桌上，與同樣層次複雜的富貴佛跳牆、醇厚香濃的焦糖年糕，搭出一道道華麗的感動。

21年藍瓶 ，皇家禮炮的第一瓶起家酒

在一年最重要的團圓之宴，就讓經典之最迎來新奢品味，「皇家禮炮21年頂級威士忌」是威士忌之王皇家禮炮的故事「起點」，一身奢藍色的經典瓶身，陪伴伊莉莎白二世從1953年登基加冕到白頭的雋永歲月，七十年來，皇家禮炮21年人氣持續不減，形象也從皇室尊貴演化到今日的「新・奢」品味，為經典威士忌中的經典，一開瓶，新鮮梨子與頂級甜橙果醬風味瀰漫在空氣中，又交織香料與堅果馨香的飽滿氣息，在2021年 ISC奪得雙金獎，細膩優雅的酒體可從開胃菜一路搭配到甜點，創造專屬摯愛親友的經典相會。

21年綠瓶，21x21的創新之作

同樣是21年，綠瓶調和式麥芽威士忌是延續21年藍瓶頂級威士忌的創新之作，經常被用來激發獨創靈感或紀念每一個單一的相聚時分。

皇家禮炮21年調和麥芽威士忌運用蘇格蘭跨越五大產區超過21種、陳年21年以上珍貴的單一麥芽威士忌，將這些頂級高年份酒液彼此和諧交融，顛覆單一與調和的刻板界線，用時光換得充滿層次歷練的風土之味，展現皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop的出眾才華與極致工藝。

皇家禮炮21年調和麥芽威士忌如同現代音樂家譜出的一部交響樂，每款單一麥芽威士忌「各司其職」，在互補並增強彼此獨特的風味之餘，最終也和諧交融。將多種各具特色的麥芽威士忌完美調和，如同歡慶佳節的木管樂器、銅管樂器、弦樂器與打擊樂器等各自有獨特音色，在杯中演出壯闊磅礡的氣勢。與豐富絢爛之色彩，飄散梨子、甜桃、橘子、黑加侖醬與甜紫羅蘭的迷人氣味。

23年紫瓶，首創「台灣DNA」引全球風潮

東菜西吃是Fine Dining的世界潮流，如同來自蘇格蘭的皇家禮炮創新之路永無止境，進一步往東方世界探進。首席調酒師Sandy Hyslop與前愛馬仕調香師Barnabé Fillion一同大膽跨界，特別來到台灣「尋香」、以東方美人茶香調為靈感，從難以計數的蘇格蘭威士忌中尋覓，調和出一瓶富有熱帶水果如鳳梨、芒果、香蕉，與獨特龍眼乾和龍眼蜜氣息的「皇家禮炮23年頂級威士忌」，以紀念全球第一支具有台灣DNA的威士忌，於ISC 2021首度參賽就拿下雙金獎，是該屆唯一以「台灣限定酒款」奪得雙金獎的蘇格蘭威士忌，其尊貴「帝王紫」瓶身富有「紫氣東來」的東方意涵，為春節餐桌上的頂級饗宴點綴吉祥祝福。



新年最新意：威士忌界的新鑽——「王者之鑽」

若說皇家禮炮是英國皇室的象徵，近月上市的「王者之鑽——21年調和穀物威士忌」就如皇室中不羈脫俗的新世代成員，擁有與生俱來的貴族基因，更有跳脫框架的創新氣質，是市面上鮮見的「高年份純穀物」常態威士忌之選，而它新又更新的品牌形象，與脫俗透明瓶身，成為過年餐桌上最「新」的話題，開啟新奢世代全新篇章，瓶中特別調入已逝鄧巴頓酒廠原酒，交織出一場調和穀物的文藝復興，為鑽石般珍貴的極致珍釀。

選酒，是攸關品味的行動，有人會讓專家打理不同場合的選酒，而皇家禮炮以英國皇室基因成為行家們的心頭好，在《DailyView網路溫度計》中讓眾多網友投票蓋章NO.1，為今年歡聚餐桌上「一瓶都不能少」的佐餐首選。從21年的最經典的頂級威士忌（藍瓶）、行家最推的調和麥芽威士忌（綠瓶）、創新的調和穀物威士忌（王者之鑽），與高年份頂級23年威士忌（紫瓶），四款風味版圖成就一系列「威士忌之王」，可全方位滿足渴望品嘗不同特色的老饕歡聚需求。

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