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放了6盎司牛排、大干貝！必勝客超狂「隱藏版比薩」51門市限定吃

▲▼必勝客推最新隱藏版比薩海陸饗宴比薩、鐵板雙牛比薩 。（圖／業者提供）

▲必勝客隱藏版比薩開吃 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

比薩控一定要吃到！人氣比薩品牌「必勝客」推出超狂隱藏版口味了，使用了6盎司厚切牛排、Q彈牛肉丸、鮮甜大干貝等食材打造2款罪惡比薩，即日起在全台限定51門市限量賣，趕快開吃；且至3月31日前還祭出平日（周一至周四）限定指定18款大比薩外帶只要199元，上班也要揪吃一波。

▲▼必勝客推最新隱藏版比薩海陸饗宴比薩、鐵板雙牛比薩 。（圖／業者提供）

▲海陸饗宴比薩、鐵板雙牛比薩只在51門市吃得到 。

必勝客推出2款「隱藏版」新口味，首推「海陸饗宴比薩」，毫不手軟放了6盎司厚切牛肉搭配Q彈干貝，再以美式BBQ燒烤醬作為底醬，打造鹹中帶甜的滋味，一次就能爽嗑海陸雙美味，另一款「鐵板雙牛比薩」則是以黑胡椒牛柳搭配鮮嫩牛肉丸，搭配蘑菇、菠菜等配料，最後撒上濃郁莫札瑞拉起司，大口咬簡直滿足到不行，即日起於指定51門市限時、限量、限定吃。

而為幫上班族打氣，必勝客也祭出3月限定小確幸，即日起至3月31日凡每逢周一到周四，到全門市外帶大比薩1個通通限時降價（不含期間限定口味、隱藏版口味），只要199元就能爽吃，一共有18款口味任選任吃，超有感折扣肯定要把握。

▲▼bb.q CHICKEN開賣全新醬烤鮮味「公辰老奶奶魷魚」。（圖／bb.q CHICKEN提供）

▲bb.q CHICKEN開賣整隻烤魷魚。

另，近日bb.q CHICKEN也強勢推出全新「現烤公辰老奶奶魷魚」，使用一整隻魷魚進行燒烤，除了有原味選擇外，必吃「醬烤」口味，是以獨家韓式辣味醬料進行燒烤，大口咬下先是吃到微辣醬汁，接著就是香Q魷魚，讓人忍不住一口接一口，即日起全門市通通吃得到。

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