車禍後突然年輕20歲？　男肇逃又找友人頂罪...機警路人揭發真相

▲柯姓男子開車（白色）肇事逃逸後，教唆3名友人助其脫罪，仍被警方查獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

40多歲柯姓男子去年9月時開車發生車禍，造成對方駕駛受傷，但柯不但肇事逃逸，還教唆另名戴姓男子冒名頂罪，又叫同車友人張姓男子偽稱戴男是駕駛來誤導警方，還由另名友人徐姓男子協助離開現場；所幸目擊的熱心民眾眼尖認出，比柯年輕20幾歲的戴並非肇事駕駛，警方經連月調查終於釐清案情，將柯男4等人全部移送法辦。

埔里警分局指出，本案發生於去年9月28日凌晨1點多，2自小客車在和平東路、中山路口發生碰撞，其中白色車輛車頭撞爛，另一紅色車輛遭撞後又波及另一台車，安全氣囊也爆開、致駕駛孫姓男子（24歲），因胸痛受困，無法移動；現場多位目擊民眾紛紛上前協助，並由救護車送醫，所幸僅輕微擦傷無大礙。

▲孫姓男子駕駛的紅色轎車遭撞後，失控波及另一台轎車。（圖／記者高堂堯翻攝）

然而，當埔里分局交通小隊員警到場處理時，目擊民眾驚覺剛剛蹲在路旁的肇事車輛駕駛「突然變年輕了」：該位23歲戴姓男子自稱開車與孫男發生車禍，聲稱車上另名男子也已離開現場、不知去向，但熱心且機警的民眾馬上告知處理員警事有蹊蹺，應該查明真相釐清責任。

▲車禍現場。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方依據現場目擊民眾提供的線索，再過濾附近路口監視器鎖定可疑對象，連月調查後發現，肇事者原為46歲柯姓男子，他當時開車與孫男發生碰撞後，立即撥打電話、教唆在附近工作的戴男到場頂替、冒充駕駛，再告知45歲張姓副駕駛在警方問訊時偽稱戴男確為駕駛、再聯繫23歲徐男到場接應離開。

警方從去年10月起，陸續傳喚柯男等4人到案說明，訊後將其分別以肇事逃逸、冒名頂替、偽造文書、藏匿人犯等罪嫌移送法辦，也還給被害人公道；警方指出，依據《道路交通管理處罰條例》第62條相關規定，肇逃者須吊銷駕照，柯男心懷僥倖、自認能隻手遮天，卻讓原本單純的車禍和過失傷害案件演變為複雜肇逃案，不但罪加一等，還把多名好友一起拖下水，實不可取。