遊覽車違停害慘人！騎士「直插」雙腿慘夾　身體對折命危搶救中

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮1名68歲男子，1日下午騎機車行經後龍鎮新港一路與頂椅九街路口，衝撞違停在路邊的大客車後保桿；男子「倒栽蔥」夾在2車中間動彈不得，消防人員趕到現場時，男子已無生命跡象，經送醫搶救後，目前還在加護病房觀察中，至於詳細責任歸屬，還待警方釐清中。

▲男子騎車撞上違停路邊的遊覽車，整個人倒栽蔥的夾在2車中間沒了生命跡象，救護人員到場後，趕緊將他送醫搶救。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，1日傍晚5時17分接獲通報，稱在後龍新港一路與頂椅九街路口，有車禍意外發生，救護人員到場時，男子已成現OHCA狀態，救護人員趕忙協助脫困後，給予長背板固定、CPR、BVM正壓給氧後，趕緊送至苗栗醫院救治，目前還在加護病房觀察中。

經了解，男騎士經由後龍鎮新港一路東往西方向直行，行經新港一路及頂椅九街口時，撞上違停在道路右側的遊覽車左後方，整輛機車直立卡在車底，而男子卻遭2車卡住，上半身往左側倒下，頭部嚴重創傷；經插管急救後，雖恢復生命徵象，但意識昏迷，醫師初步診斷為頭部外傷合併顱底骨骨折，已啟動院內創傷小組積極搶救。

經目擊者表示，當時正值傍晚夕陽西下，不知是否因強光影響騎士視線，或是其他因素釀禍，仍待進一步調查釐清事故原因。而當時該遊覽車未發動，車上無人，卻違規停放路邊，警方將依規開罰並通知遊覽車駕駛到案說明。

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