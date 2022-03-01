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獨／BMW i8鏟休旅慘況曝！維修恐200萬　30歲車主「考慮不修了」

記者游瓊華／台中報導

228連假時國道一號苗栗交流道附近北上路段發生離譜5車連環撞車禍，當時位在最後一台的BMW i8超跑將前方休旅車「鏟起」，讓路過車輛看傻了眼。據悉，擁有這台BMW i8的蔡姓車主從事半導體業，年紀僅30歲左右，事發後在群組哀嚎「很難過」，粗估維修費用近200萬，透露可能「不修了！」

▲千萬超跑BMW i8鏟起休旅車，維修近200萬車主心痛「考慮不修了」。（圖／民眾提供）

▲千萬超跑BMW i8鏟起休旅車，車損現況曝，維修近200萬車主心痛「考慮不修了」。（圖／民眾提供）

這起事件發生在27日下午4時20分許，國道一號苗栗交流道附近北上路段，這輛市價近1千萬的BMW i8油電超跑直接插進前一台休旅車的底盤，把休旅車整車鏟起，而引擎蓋與車頂也因撞擊而被掀起，休旅車直接壓在超跑上方。

▲▼國1連環撞，BMW i8鏟起前車。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲國1連環撞，BMW i8鏟起前車，一旁的短裙妹反引起網友熱議，後來證實是網紅KIMI柔。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

除此之外，事發照片在「爆廢公社二館」也掀起討論，BMW i8甚至登上Google熱搜字，車旁短裙辣妹也讓網友議論紛紛，而該名短裙辣妹的身分其實事擁有74萬粉絲追蹤的網紅「Kimi 柔」。她於事發之後也透過臉書向網友報平安，直呼當時坐在副駕駛座，以為自己死定了。

▲▼Kimi柔。（圖／翻攝自Facebook／Kimi 柔）

▲Kimi柔。（圖／翻攝自Facebook／Kimi 柔）

事故發生過程全被後方行車紀錄器拍下，撞擊後，車尾的閃雙黃燈亮起一閃一閃，像是對後方來車眨眼。據另一BMW i8車主透露，此為閃雙黃燈，有可能是駕駛自己按的或是因為碰撞後才觸發。

車友表示，BMW i8全車有80%都是碳纖維，車頭偏低，在高速行駛下若發生事故容易鑽尾，尤其前車是底盤較高的休旅車，維修費動輒都是百萬起跳，這次意外i8的車頂、引擎蓋都受損，維修費用恐逼近200萬元。

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