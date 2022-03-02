花蓮羽球新場館！港務分公司大禮堂開標　打造休閒運動俱樂部

▲大禮堂建築物外觀。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣港務股份有限公司花蓮港務分公司為有效活化港區資產，今年1月11日辦理大禮堂公開甄選並順利開標，並於同年1月24日與取得優先簽約權利業者-羽動洄瀾有限公司完成契約簽訂，租期5年。

▲大禮堂窗外美景。

該公司以羽球競技運動與友善運動教室為發展主軸，結合專業運動教練及運動管理等人才而成立之經營管理團隊。預計花費約一年時間將大禮堂改造成具「專業、優質、安全」的運動場館與休閒運動俱樂部，包括運動場館經營、體育賽會活動舉辦、健身教室、運動場地租借等使用方式，另希望積極投入相關社會體育推展工作及全民健康樂活運動。

▲▼羽球訓練課程上課實況。

花蓮分公司位於花蓮市的美崙地區，除了美麗之風光外，周圍有縣立綜合田徑場、兩潭自行車步道、籃球場、游泳池等運動設施，非常適合市民及遊客在此從事運動休閒活動。未來該運動場館成立後，將提供民眾更多元之運動選擇及帶動羽球健身之運動風氣。另可利用該新穎場地來培育花蓮在地羽球選手，紮根基層永續發展，讓選手可以從小接受正規羽球訓練，培養良好的運動習慣及取得競賽佳績。

花蓮港務分公司為期有效利用現有辦公空間，近期已完成行政大樓一樓門庭空間內部及會議室整建、地下室基本整修及換氣設備建置等工程。除提升辦公室原有使用效能外，亦對外辦理招租，目前出租率達8成以上。目前大禮堂亦順利招商完成，將充分達到資產活化之目標。